Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Die Stadt will Flächen für Gewerbe und Wohnen kaufen, die Theatergruppe Rorup verabschiedet sich mit vielen Emotionen, und die Sportfreunde Merfeld liefern ein spektakuläres Spiel ab: Das ist heute wichtig.

Tim Göckener (2.v.l.) nimmt die Glückwünsche seiner Teamkollegen entgegen. Der Merfelder hat gerade das 4:3 gegen die SG Coesfeld erzielt, sein drittes Tor in einer spektakulären zweiten Hälfte.

Das müssen Sie wissen:

Die Stadt Dülmen will im kommenden Jahr weitere Flächen sowohl für den privaten Wohnungsbau als auch für Unternehmen erwerben. Insgesamt sind dafür acht Millionen Euro eingeplant. Voran gehen soll es auch im Gewerbegebiet Dülmen-Nord.

Eine mitreißende Feuershow, bei der es nicht brennt? Kein Problem, zumindest bei den „Nachtschnittchen“. Die waren jetzt in Dülmen zu Gast. Moderator Helmut Sanftenschneider begrüßte hier Kevin O‘Neal, Matthias Reuter sowie das Duo Diagonal - das besagte Feuershow in Repertoire hatte. Mehr zum Auftritt in der heutigen Ausgabe.

"Wir müssen euch nun nach 40 Jahren entlassen. Schade!“ So konstatierte Bernhard Krümpel, Vorsitzender des Heimatvereins Rorup, das Aus der Theatergruppe des Vereins, deren letzter Vorhang bei der Jahreshauptversammlung fiel. Der Abschied war dabei ein emotionaler.

Sportergebnisse:

Landesliga:

FC Nordkirchen - TSG Dülmen 1:3

Bezirksliga:

Sportfreunde Merfeld - SG Coesfeld 4:3

Kreisliga A:

GW Hausdülmen - TSG Dülmen II 1:1, Brukteria Rorup - Union Lüdinghausen 3:7, Adler Buldern - GW Nottuln II 1:2, DJK Dülmen - Arm. Appelhülsen 4:4.

Kreisliga B:

SF Merfeld II - VfL Billerbeck II 3:0, DJK Dülmen II - SG Coesfeld II 1:2.

Kreisliga C:

Turo Darfeld II - Vorw. Hiddingsel 1:3

Wetter:

Vor allem am Vormittag scheint die Sonne neben meist nur wenigen Wolken, später bewölkter mit einzelnen Schauer, bis 19 Grad. Der Südwestwind weht mäßig.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.