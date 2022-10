Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Höchstens vier Fahrten gibt es an der Haltestelle Viktorstraße in der Stunde - und das mitten in der Innenstadt. Doch das ist nur ein Aspekt, der Dülmen im Vergleich zu den Nachbarstädten Coesfeld und Lüdinghausen auf den ersten Blick im WDR-Reichweiten-Checker schlechter dastehen lässt. Mehr lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Montag oder im E-Paper.

Nur ein Hammerschlag und Bürgermeister Carsten Hövekamp konnte mit dem berühmten Fassanstich das diesjährige Oktoberfest eröffnen. Die Stimmung war mehr als ausgelassen. Nicht lang und die Feierwütigen tanzten auf den Bänken.

Auf den ersten Blick sieht man: Im Unverpackt-Laden „sisu“ ist seit Eröffnung eine Menge geschehen. Hier ist einiges an Auswahl dazu gekommen. Und sogar ein Kühlregal mit Joghurt, Sahne und weiteren Lebensmitteln hat den Weg in den Unverpackt-Laden gefunden.

Als es bei der Generalversammlung des Landfrauenverbandes Dülmen zu den Wahlen kam, sorgte Teamsprecherin Doris Puhe mit ihrer Ansprache im ersten Moment für Stille im Raum. Denn damit hatten die anwesenden Frauen nicht gerechnet. „Wir haben ja schon gesagt, dass Neuwahlen anstehen, und geben heute bekannt, dass der Vorstand geschlossen zurücktritt“, so Doris Puhe.

Die TSG Dülmen rückt in die Spitzengruppe der Landesliga auf. Die Sportfreunde Merfeld gewinnen spät und Adler Bulder II holt im zehnten Spiel den ersten Punkt.

Sportergebnisse:

Landesliga:

TSG Dülmen - Concordia Albachten 4:1 (2:0).

Bezirksliga:

Sportfreunde Merfeld - VfB Alstätte 1:0 (0:0).

Kreisliga A:

TSG Dülmen II - GW Nottuln 2:2 (1:2). Vorwärts Lette - GW Hausdülmen 1:3 (0:1). VfL Billerbeck - DJK Dülmen 1:1 (0:0). Arminia Appelhülsen - Brukteria Rorup 0:4 (0:1).

Kreisliga B:

Sportfreunde Merfeld II - Adler Buldern II 3:3 (1:2). VfL Billerbeck II - DJK Dülmen II 1:0 (1:0).

Kreisliga C:

Vorwärts Hiddingsel - Borussia Darup II 1:1 (1:0).

Wetter:

Der Tag startet freundlich bei Temperaturen bis 23 Grad. Später gibt es vereinzelt Schauer. Auch kurze Gewitter sind möglich. Der Wind weht mäßig aus Süden und Südwesten.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.

Die Bahnunterführung am Haverlandweg ist im Zuge der laufenden Umbauarbeiten zur Fahrradstraße gesperrt.