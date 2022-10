Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Kann Geothermie künftig für Wärme in Dülmener Häusern sorgen? Untersuchungen machen Hoffnung. Die Kirmes profitiert vom Traumwetter. Ein großes Dankeschön und dazu ein Überblick über den Sport. Das müssen Sie am Montag wissen.

Das müssen Sie wissen:

Das Thermie Energieversorgung ist angesichts explodierender Kosten in aller Munde. Geothermie könnte nach Einschätzung von Fachleuten die Lösung vieler Probleme sein. Der Geologische Dienst hält Dülmen „gut für Geothermie geeignet.“

Strahlend blauer Himmel, Herbstferien und wieder Rummel in der Stadt. Nach einem riesigen Ansturm am Freitag, wechselhaftem Wetter am Samstag zog es am Sonntag viele Menschen in die Stadt. Zur Viktorkirmes gab es auch einen verkaufsoffenen Sonntag.

Das Leben von Mila und ihrer Mama ist leichter geworden - auch dank der DZ-Leserinnen und Leser. Sie haben Geld gespendet für ein Auto, das Mila und ihrer Familie gut gebrauchen können.

Die Landesliga-Kicker der TSG Dülmen feierten bei der SG Borken einen dreckigen 2:1-Sieg. In der Kreisliga A sammelten DJK Rödder und GW Hausdülmen wichtige Punkte und das A-Liga-Derby in Buldern gewann die TSG-Reserve mit 3:1.

Sportergebnisse:

SG Borken - TSG Dülmen 1:2

Adler Buldern - TSG Dülmen II 1:3

GW Hausdülmen - SW Holtwick 0:0

Bor. Darup - DJK Rödder 1:2

Br. Rorup - VfL Billerbeck 1:1

DJK Dülmen - SuS Olfen 3:5

DJK Dülmen II - SF Merfeld II 2:1

Termine:

Letzer Tag der Viktorkirmes mit einem Familinetag und damit reduzierten Preisen von 14 bis 22 Uhr.

Wetter:

Morgens gibt es strahlenden Sonnenschein bei 6 Grad. Mittags bleibt der Himmel grau und es regnet. Abends ist der Himmel bedeckt, Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad.

Verkehr:

Die Münsterstraße (zwischen Lüdinghauser Straße und Nordring/Ostring), der Parkplatz Nonnengasse und die Coesfelder Straße im Innenstadt-Bereich sind wegen der Kirmes gesperrt.

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.