Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Sperrungen gibt es ab heute an der Auffahrt Nord zur A 43. Mittelalter-Flair erlebten die Besucher in Visbeck und der VdK ehrte bei seiner Jubiläumsfeier langjährige Mitglieder.

Das müssen Sie wissen:

Autofahrer aufgepasst: Ab dem heutigen Montag, 26. September, saniert die Autobahn Westfalen GmbH an der A 43 in der Anschlussstelle Dülmen-Nord alle Verbindungsfahrbahnen sowie Teile der Brücke. Erneuert werden in der ersten Bauphase dabei die Verbindungen in Fahrtrichtung Münster. Und dafür wird zunächst die Abfahrt in Richtung Münster ab heute 19 Uhr komplett gesperrt, und zwar vermutlich bis zum 2. Dezember (DZ berichtete). Die Auffahrt in Richtung Münster bleibt hingegen bis auf Weiteres geöffnet.

Bereits zum siebten Mal fand am Wochenende der Mittelaltermarkt in Visbeck satt. Der beliebte Markt lockte nicht nur 200 Aktive an, sondern auch zahlreiche Besucher, die auf dem großzügigen Gelände ein buntes Programm erleben konnten.

Nachgefeiert wurde am Samstag der 75. Geburtstag des VdK in Dülmen. Über 100 Mitglieder und Bürgermeister Carsten Hövekamp verfolgten dabei die abwechslungsreiche Feierstunde im Kolpinghaus, bei der auch langjährige Mitglieder des Vereins geehrt wurden.

Die TSG Dülmen hat gegen den Werner SC den zweiten Saisonsieg eingefahren. Den vierten Erfolg in Folge gab es in der Bezirksliga für die Sportfreunde Merfeld. In der A-Liga gewann die DJK Dülmen das Derby gegen Brukteria Rorup.

Sportergebnisse:

Landesliga: TSG Dülmen - Werner SC 5:1.

Bezirksliga: Concordia Flaesheim - SF Merfeld 0:2.

Kreisliga A: TSG Dülmen II - SW Holtwick 2:5, GW Nottuln II - DJK Rödder 7:1, Brukteria Rorup - DJK Dülmen 2:3, Adler Buldern - Vorwärts Lette 1:1.

Kreisliga B: SV Gescher II - DJK Dülmen II 3:2, Fort. Seppenrade II - SF Merfeld II 2:3, Adler Buldern II - SV Gescher III 2:4.

Kreisliga C: SuS Hochmoor II - Vorwärts Hiddingsel 3:2.

Wetter:

Heute nach freundlichem Beginn ab dem Mittag Regen. Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad. Dazu auflebender Wind mit starken Böen aus Südwest.

Verkehr:

Sperrung der Auf- und Abfahrt Dülmen-Nord der A 43 in Fahrtrichtung Münster

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Billerbecker Straße.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.