Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Olaf Hagemann ist der neue Stadtkaiser der Schützen, die Stadt dankt den Ehrenamtlichen, und in den Lokalduellen der A-Liga gibt es eine empfindliche Abreibung für Brukteria Rorup und DJK Rödder: Das müssen Sie am Montag wissen.

Das müssen Sie wissen:

Am Ende jubelte ein Hiddingseler: Olaf Hagemann ist der neue Dülmener Stadtkaiser. Beim Vogelschießen in Börnste setzte er sich mit dem 113. Schuss gegen seine königlichen Kontrahenten aus den anderen Dülmener Schützenvereinen durch.

Diesmal zapften nicht die Ehrenamtlichen, sondern der Bürgermeister: Die Stadt Dülmen hatte jetzt Vertreter von Vereinen und Organisationen zu einem Dankeschönabend eingeladen.

Warum am Gausepatt? Das verriet augenzwinkernd Jörn Thyssen, Geschäftsführer von Dümo Caravans, bei der offiziellen Eröffnung des neuen Standortes, zu der zahlreiche geladene Gäste gekommen waren. Einen Tag später stand dann ein Tag der offenen Tür mit viel Programm an. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Montag.

Aufgrund von Dacharbeiten wird die Bärenstiege in der Zeit vom 29. September bis 25. November gesperrt. Auf dem Westring kommt es ebenfalls zu Absperrungen, da ein Teil des Gerüstes bis in diese Straße reicht. Für die Zeit der Sperrung wird der Verkehr zur Coesfelder Straße über den Westring geführt. Gleichzeitig ist eine Einfahrt von der Coesfelder Straße kommend in den Westring dann nicht mehr möglich. Die ärztliche Praxis Bärenstiege 3 bleibt für Fußgänger von der Tiberstraße aus jedoch erreichbar.

Sportergebnisse:

DJK Rödder - TSG Dülmen II 0:4 Br. Rorup - Adler Buldern 0:4 DJK Dülmen - Fort. Seppenrade 2:2 A. Appelhülsen - GW Hausdülmen 3:2 SV Gescher II - Adler Buldern II 5:0 SF Merfeld II - BW Lavesum 1:0 DJK Dülmen II - Fort. Seppenrade II 5:1 Vw. Hiddingsel - Vw. Lette II 4:1

Wetter:

Heute wartet ein Wechselspiel aus etwas Sonne und dichten Wolken sowie einigen Schauern, dazu 16 oder 17 Grad. Mäßiger und böiger Wind aus West bis Nordwest.

Verkehr:

Die Ampel an der Kreuzung Lüdinghauser Straße/Eisenbahnstraße ist derzeit außer Betrieb.

Die Unterführung Haverlandweg ist wegen Bauarbeiten komplett gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.