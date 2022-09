Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Der Kartoffelmarkt hatte am Sonntag viele Besucher, die Beteiligten sind in den letzten Vorbereitungen für den Karthäuser Herbstzauber und die Kunden waren am verkaufsoffenen Sonntag in Kauflaune: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Gut besucht war der Kartoffelmarkt am Sonntag. Zahlreiche Angebote lockten die Besucher in die Innenstadt. Beliebt waren auch Hollandmarkt und Automeile. Doch der Markt-Auftakt am Samstag fiel dagegen wortwörtlich ins Wasser.

Am verkaufsoffenen Sonntag zeigten die Kunden sich so richtig in Kauflaune. Pumpe, Sievert und Livingroom berichteten von einem erfolgreichen Verkaufstag. Was genau sie gesagt haben, lesen Sie in der Montagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Die Vorbereitungen für den Karthäuser Herbstzauber laufen aktuell auf Hochtouren. Am 17. und 18. September laden die Organisatoren auf die Karthaus ein. Auf die Besucher wartet dabei ein buntes Programm. Unter anderem locken Workshops, Chorgesang, Rundgänge und verschiedene Kinderaktionen.

Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie treu die Fans ihrer Band Glengar sind. So am Samstag im DJK-Clubhaus. Es war gleichzeitig der Abschied der Band vom Pächterpaar des Clubhauses, Hans-Günter Werner und Iris Feldhaus.

Am heutigen Montag erscheint zur Ankündigung des Kaiserschützenfestes ein Sonderheft von Dülmener Zeitung und DÜLMENplus. In dieser „Dülmener Schützenfestchronik“ kommen ganz besonders die neuen Schützenkönige von Dülmen zu Wort.

Die TSG Dülmen hatte in der Schlussphase mehrfach die Chance zum Siegtor, am Ende blieb es beim 0:0 gegen den SC Altenrheine. Die Sportfreunde Merfeld gewannen in Osterwick, während die A-Ligisten durch die Bank verloren.

Sportergebnisse:

Landesliga: TSG Dülmen - SC Altenrheine 0:0

Bezirksliga: Westfalia Osterwick - Sportfreunde Merfeld 0:2

Kreisliga A: Turo Darfeld - DJK Dülmen 1:0. TSG Dülmen II - Union Lüdinghausen 1:4. Adler Buldern - SW Holtwick 2:7. Fort. Seppenrade - Brukteria Rorup 1:0. Vorwärts Lette - DJK Rödder 6:0. GW Hausdülmen - VfL Billerbeck 0:5.

Kreisliga B: Adler Buldern II - SW Holtwick II 2:6. Westfalia Osterwick II - SF Merfeld II 4:2. BW Lavesum - DJK Dülmen II 0:6.

Kreisliga C: U. Lüdinghausen III - Vorw. Hiddingsel 1:2.

Wetter:

Heute ist es meist sonnig bei wenigen lockeren, dünnen Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad und der Wind dreht dazu auf Süd und lebt tagsüber etwas auf.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute in Dülmen auf der Coesfelder Straße.

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.