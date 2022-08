Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Schützenfest und Kunsthandwerkermarkt in Hausdülmen profitierten von dem herrlichen Sommerwetter am Wochenende.

Das müssen Sie wissen:

Bei herrlichstem Sommerwetter feierten die Nieströter ihr Schützenfest und ihr neues Königspaar Harald Gerdemann und Maria Depel.

Beim fünften Kunsthandwerkermarkt zeigte sich Hausdülmen wieder von seiner charmantesten Seite. Zwischen Burgplatz und Dorfplatz hatten Händler und Künstler ihre Stände aufgebaut. Daneben blieb genug Raum für entspannte Gespräche und Begegnungen.

Die beeindruckende Geschichte und Kultur sowie die schmackhafte Küche aus Afghanistan wurde den Dülmenern beim Afghanistan-Mosaik nahegebracht, das die ÖFID zusammen mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan vorbereitet hatte.

Zurückgenommen hat die Polizei ihre Öffentlichkeitsfahndung nach einer 45-jährigen Frau, die sie im Zusammenhang mit Brandstiftungen im Bereich Dorsten-Wulfen gesucht hat. Als ein möglicher Aufenthaltsort wurde Dülmen genannt. Die Gesuchte konnte in Marl festgenommen werden.

Die TSG Dülmen hat nach zwei Auftaktniederlagen die ersten drei Punkte in der Landesliga geholt. In der Kreisliga A gab es Derby-Erfolge für Adler Buldern (gegen Rödder), die DJK Dülmen (in Hausdülmen) und Brukteria Rorup (in Darup).

Sportergebnisse:

Landesliga: TSG Dülmen - SpVg Beckum 3:0

Bezirksliga: DJK Coesfeld - SF Merfeld 3:0

Kreisliga A: Adler Buldern - DJK Rödder 4:2 GW Hausdülmen - DJK Dülmen 2:5 Borussia Darup - Brukteria Rorup 0:2

Kreisliga B: DJK Coesfeld II - DJK Dülmen II 0:3 SW Beerlage - Adler Buldern II 6:0

Wetter:

Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken auf und es wird zunehmend sonnig. Höchstwerte: 21 bis 23 Grad. Es weht schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.