Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Der Bürgermeister teilt bei den Bürgerschützen aus, in Rorup wird die Ehrenplakette verliehen, und TSG verliert auch das zweite Saisonspiel: Das ist am Montag wichtig.

Das müssen Sie wissen:

Was haben Bürgermeister Carsten Hövekamp, die stellvertretende Landrätin Angelika Selhorst, der grüne Landtagsabgeordnete Dennis Sonne und der Natz gemeinsam? Sie alle traten am Sonntag zum ersten Mal als Redner beim Frühschoppen der Bürgerschützen auf. Und gerade Hövekamp setzte seine Ankündigung, den Gastgebern mal so richtig einen einzuschenken, verbal in die Tat um. Mehr dazu in der DZ von Montag.

Bereits am Samstag stand bei den Bürgerschützen das Königsschießen an. Dabei setzte sich Uwe Steinmöller durch. Zu seiner Königin ernannte er Jenny Demes. Als Ehrenpaare unterstützen Marion Steinmöller und Uwe Demes sowie Kirsten und Frank Cordes die neuen Majestäten. Das Mundschenkenpaar heißt Anke und Herbert König.

Seit 2019 wurde keine Roruper Ehrenplakette mehr verliehen - bis jetzt. Denn bei einer Feierstunde im Bürgerhaus erhielt Franz-Josef Weyer diese Auszeichnung, die besondere Verdienste rund um das Dorfleben würdigt.

Die Sonne strahlte, als die neue Mehrzweckhalle des Bogensportclubs Dülmen (BSC) mit einem Vereinsfest feierlich eingeweiht wurde. Sehr zur Freude des Vorsitzenden Denis Pukrop - denn nun kann endlich auch bei schlechtem Wetter trainiert werden. Mehr dazu in der heutigen DZ.

Sportergebnisse:

Vorw. Wettringen - TSG Dülmen 5:2

SF Merfeld - VfL Ramsdorf 1:1

Br. Rorup - GW Hausdülmen 2:0

Union Lüdinghausen - DJK Rödder 2:1

DJK Dülmen - GW Nottuln II 1:1

SuS Olfen - TSG Dülmen II 4:0

SF Merfeld II - SuS Hochmoor 1:6

BW Lavesum - Adler Buldern II 2:0

DJK Eintr. Coesfeld III - Vw. Hiddingsel 1:4

Wetter:

Heute wartet ein Mix aus Sonne und Quellwolken, mögliche Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, bis 28 Grad. Der Südwestwind weht schwach, am Nachmittag leicht böig.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.