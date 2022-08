Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Dülmen

Am letzten Wochenende in den Sommerferien war viel los in der Stadt: St. Michael Rödder hat einen neuen Kaiser, ein kleines „hard ‚n heavy“-Musikfestival fand auf dem Schulhof der Hermann-Leeser-Schule statt, zudem gab es hier die Warm-Up Show zum Last Chance to Dance Festival. Die Hausdülmener Indiaca-Aktiven holten bei der WM Medaillien. Das müssen sie heute in Dülmen wissen.

Von Thomas Aschwer