Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Die verschiedenen Facetten des Alltagslebens in Dülmen fängt ein Buch mit Erinnerungen von Dülmenern ein, der Garten auf Zeit wird bald mit Leben gefüllt und die Kita-Kinder in Hiddingsel erhalten Anregungen durch ein neues Magazin.

Der Garten auf Zeit hinter dem einsA wird in Kürze belebt.

Das müssen Sie wissen:

Das Buch „Das waren Zeiten - und es geht weiter“ erinnert in Geschichten und Fotos aus den Jahren 1945 bis 2020 an das Alltagsleben in Dülmen. Die Erinnerungen wurden von Dülmenern aufgeschrieben. Bunt gemischt wie die Autorenschaft ist die Themenpalette: Partys im Atlantis, Ferien auf dem Stoos oder Plattdeutsch.

Die Kita-Kinder in Hiddingsel freuen sich über ein neues Kinder-Magazin, das ihnen spielerisch die Themenbereiche Umwelt, Natur, Wald, Landwirtschaft und Ernährung erklärt. Das Jahres-Abo ist ein Geschenk der Landfrauen.

Die Hochbeete stehen schon auf dem früheren Gelände der FBS in Garten auf Zeit, nun sollen sie in einer gemeinsamen Aktion von Kindern und Erwachsenen bepflanzt werden. Nach der dreiwöchigen Sommerpause startet das einsA wieder durch.

Die heimischen Fußballer erlebten eine erfolgreiche erste Pokalrunde. Einzig die Sportfreunde Merfeld und Vorwärts Hiddingsel schieden aus. Alle anderen sechs Teams erreichten Runde zwei.

Sportergebnisse:

Fußball-Kreispokal:

RW Nienborg - GW Hausdülmen 3:4

SC Ahle - DJK Rödder 1:7

SG Gronau - Brukteria Rorup 0:8

Vorwärts Hiddingsel - SW Holtwick 1:3

FC Epe - TSG Dülmen 1:4

FC Ottenstein - SF Merfeld 2:1

Arm. Appelhülsen - DJK Dülmen 1:4

Termine:

Reservierung von Platzkarten für den Kinderflohmarkt, 16 bis 18 Uhr, Neue Spinnerei

Sport im Park: 18.30 bis 19.30 Uhr, Cross Power mit den Tanzsportfreunden, Schlosspark

Wetter:

Zunächst dicht bewölkt mit einzelnen Schauern. Zum Nachmittag hin lockert die Bewölkung auf. 22 bis 26 Grad. Vorwiegend schwacher Wind aus West bis Nordwest.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.

Tempokontrolle des Kreises heute auf der Billerbecker Straße