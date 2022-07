Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Im Kleinen Finale beim COE-Cup wurde um jeden Ball gekämpft: In dieser Szene behauptet sich Florian Schwarz (am Boden) gegen den Coesfelder Luis Bollenberg.

Das müssen Sie wissen:

Eine Ära ging zu Ende: Die Chorgemeinschaft Dülmen verabschiedete am Samstag, nach 63 Jahren, ihre Chorleiter Otto Groll in den Ruhestand. Bei der Feierstunde im Haus Waldfrieden würdigten die Redner dessen außergewöhnliche Verdienste.

Zwei Marvins aus dem Thron: Marvin Paschert ist der neue Altschützenkönig der Burgwache Hausdülmen. Bei den Jungschützen setzte sich Marvin Terhorst durch.

Christin und Basti Brockmann aus Hausdülmen sind heute bei der neuen Fernsehsendung „Doppelt kocht besser“ mit dabei. Bei der Show stellte sich das Paar dem Urteil des österreichischen Starkochs Alexander Kumptner. Ihr Gericht war eine echte Herausforderung: Kabeljau mit Olivenpanade.

Die Zahlen sind beeindruckend: Rund 470 Mädchen und Jungen werden nach den großen Ferien Anfang August an den Dülmener Schulen eingeschult. Insgesamt wird es 20 erste Klassen in Dülmen und den Ortsteilen geben. Mehr über die i-Männchen und die Sonderbeilage der DZ zum Schulstart lesen Sie in der Ausgabe von Montag, Print und E-Paper.

Beim COE-Cup, dem Vorbereitungsturnier in Coesfeld, fanden die Kicker der TSG Dülmen durch ein 3:1 im „Kleinen Finale“ einen versöhnlichen Turnierabschluss. Nach dem schwachen Halbfinale zeigten die Blau-Gelben eine gute Reaktion.

Sportergebnisse:

SV Lembeck - SF Merfeld 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Tim Göckener (8.), 0:2 Robin Wihan (18.), 1:2 Tim Göckener (25., Eigentor), 1:3 Patrick Strotmann (65.)

Reken III - DJK Dülmen 0:9 (0:5). Tore: 0:1 und 0:4 Amin Chaabo (15. und 38.), 0:2 Andrej Sachabutdinov (17.), 0:3 Kai Zalewski (19.), 0:5 Jahn Ahrens (39.), 0:6, 0:7 und 0:9 Abdel-Rahman Allam (57., 66. und 85.), 0:8 Armend Dura (83.).

Br. Rorup - Amelsbüren 3:3 (1:2). Tore:0:1 Alexander Meyer (6.), 0:2 Moritz Leisgang (20.), 1:2, 2:2 und 3:2 Julian Muddemann (21., 56. und 59.), 3:3 Lennart Korn (85.)

Herbern III - Buldern II 4:2 (2:1). Tore: 1:0/3:1 Simon Schwert (10./61.), 1:1 Morteza Heydari (36.), 2:1 Dominik Berghaus (39.), 3:2 Patrick Hallekamp (74.), 4:2 Lukas Schäfer (90.).

Ramsdorf II - DJK Dülmen II 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Dominic Hurr (22.), 1:1 Julian Klönne (29.), 1:2 Elias Sempf (58.), 2:2 Stefan Rudde (62.), 2:3 Jannis Kwantes (83.).

Termine:

18.30 bis 19.30 Uhr, Sport im Park: Cross Power mit den TanzSportFreunden, Schlosspark

Wetter:

Heute erst locker bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei bis zu 29 Grad, später bilden sich teils kräftige Schauer oder Gewitter. Mäßiger bis stark böiger Südwest- bis Westwind.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.