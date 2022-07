Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

In Merfeld zieht die Kita um, in der Sparkasse geht es ab heute Abend um Menschen in Uniform, und die besten Tennisspieler Dülmens stehen jetzt fest: Das ist am Montag wichtig.

Bei der ersten Tennis-Stadtmeisterschaft sicherte sich Judith Krimphove (r.), die das Turnier zusammen mit Martin Moher (r.) organisierte, den Titel in der Damen 40-Konkurrenz.

Das müssen Sie wissen:

Am 8. August ist für Merfelds Kita-Kinder ein besonderer Tag: Dann öffnet ihre Einrichtung wieder - und sie können die neuen Räume im von-Galen-Park in Besitz nehmen. Die DZ durfte sich in dem funkelnagelneuen Haus schon mal umsehen.

Auf Menschen, die beruflich Uniform tragen, liegt der Fokus der Ausstellung „Der Mensch dahinter“, die heute Abend in der Sparkasse Westmünsterland eröffnet wird. Dahinter steht die private Münsteraner „Initiative für Respekt und Toleranz“, zu der auch Burkard Knöpker gehört. Mit ihm sprach jetzt die DZ. Das Interview lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Dülmener Zeitung.

Die Schützen aus Mitwick-Weddern haben einen neuen Thron: Am Sonntagnachmittag um 16.48 Uhr holte sich Josef Kuhlmann mit dem 208. Schuss an der Vogelstange die Königswürde. Zu seiner Königin wählte er Bernadette Ahlers.

Für einen Großeinsatz der Feuerwehr sorgte am Sonntagmittag ein Flächenbrand in Daldrup. Dabei drohten die Flammen auch auf eine Scheune überzugreifen, was aber verhindert werden konnte.

Erstklassigen Tennissport boten die Spielerinnen und Spieler bei den ersten offenen Stadtmeisterschaften. Die Favoriten mussten oft richtig hart kämpfen und zeigten den Zuschauern so tolle Ballwechsel und gelungene Schläge.

Sportergebnisse:

Fußball: TSG Dülmen - SpVgg. Erkenschwick 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Moritz Isensee (36.), 1:1 Alexander Kock (90.)

SG Coesfeld 06 II - Br. Rorup 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Lukas Wünnemann (8.), 1:1 Marius Wiesmann (43.), 2:1 Patrick Tumbrink (63.)

SG Coesfeld III - Adler Buldern II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Justin König (25.), 1:1 Morteza Heydari (85.).

V. Hiddingsel - SV Bösensell 8:0 (2:0). Tore: 1:0 Laurenz Reufer (21.), 2:0 und 8:0 Jan Ross (32. und 75.), 3:0, 5:0 und 6:0 Dustin Niehues (46., 63. und 66.), 4:0 Dominik Lücke (54.), 7:0 Lukas Wintermeyer (70.)

DJK Rödder - Union Lüdinghausen II 6:0 (4:0). Tore: 1:0 Lasse Deipenbrock (6.), 2:0 Hendrik te Uhle (20.), 3:0 Tim Sommer (31.), 4:0 Lukas Larisch (45.+2), 5:0 Ahmed Ibrahim (63.), 6:0 Patrick Becks (68.).

DJK Dülmen - C. Flaesheim 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Tim Bonka (31.), 1:1 Andrej Sachabutdinov (57.), 2:1 Robin Krämer (84.).

Tennis-Stadtmeister: Herren Einzel: Justin Smuda (TC HW Gladbeck); Herren 40: Dirk Werlein (DJK TC Dülmen); Herren 50: Andreas Schwarz (DJK VFL Billerbeck); Herren 60: Peter Lohmann (DJK TC Dülmen); Damen Einzel: Evelin Werwein (TC Rot-Weiß Dülmen); Damen 40: Judith Krimphove (TC Rot-Weiß Dülmen)

Termine:

Sport im Park: 18.30 bis 19.30 Uhr, Cross Power mit den Tanzsportfreunden, Schlosspark

Wetter:

Heute wartet sonniges Hochsommerwetter mit 33 bis 35 Grad. Dazu ist die Luft trocken, somit nicht schwül. Der Wind dreht auf Südwest und weht schwach.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 und Kreisverkehr Seppenrade.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.