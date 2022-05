Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Endlich wieder Publikum: Vor den Augen von rund 15.000 Besuchern fand am Samstag der Wildpferdefang im Merfelder Bruch statt. Die Fänger hatten dabei einiges zu tun. Und die 37 einjährigen Hengste waren diesmal besonders kräftig. Im Fänger-Team gab es zudem eine Premiere: Erstmals war eine Frau mit dabei.

Bei gleich zwei Schützenvereinen wurden am Wochenende neue Regenten gesucht. In Rorup sicherte sich dabei Thomas Bäumer die Königswürde, zur Königin erkannte er Monika Hessel. Merfelds neuer König heißt hingegen Tom Hölker. An seiner Seite regiert Eva Klaas.

Gute Nachrichten gibt es aus Merfeld: Der Kita-Neubau im von-Galen-Park wird sehr wahrscheinlich wie geplant zu Beginn des neuen Kindergartenjahres fertig sein. Dann sollen die Container, die Moment als Raumersatzlösung dienen, nach Dülmen-Mitte umziehen, und zwar vermutlich in den Dernekamp. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Montag, Print und E-Paper.

Nachdem ein beschädigter Karton mit Calciumhypochlorit für einen Gefahrstoffeinsatz in den Tower Barracks gesorgt hat, hat sich jetzt auch die US-Armee auf Anfrage hin geäußert. So betont eine Sprecherin, dass bei dem Vorfall alle Notfallpläne gegriffen hätten.

Sportergebnisse:

Bezirksliga:

TSG Dülmen - FC Marl 5:2 VfB Kirchhellen - SF Merfeld 3:1

Kreisliga A:

TSG Dülmen II - Brukteria Rorup 1:2 DJK Rödder - Adler Buldern 3:1 GW Hausdülmen - SV Gescher II 1:1 SW Holtwick - DJK Dülmen 5:0

Kreisliga B:

Adler Buldern II - Union Lüdinghausen II 0:6 SW Holtwick II - TSG Dülmen III 3:5

Kreisliga C:

Vorwärts Hiddingsel - DJK Dülmen II 1:1

Wetter:

Heute viele Wolken und ab und zu leichte Schauer, meist aber trocken. Nachmittags etwas Sonne bei 14 bis 16 Grad. Dazu weht schwacher Nordwestwind.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt. Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.