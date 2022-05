Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

CDU erneut stärkste Kraft in Dülmen

Die CDU und vor allem die Grünen sind auch in Dülmen die großen Gewinner der Landtagswahl.

Das müssen Sie wissen:

Die CDU und vor allem die Grünen sind auch in Dülmen die großen Gewinner der Landtagswahl. Herbe Verluste mussten hingegen am Sonntag SPD, FDP und Linke hinnehmen. Wie die Partei-Vertreter die Ergebnisse einordnen und welche Koalitionswünsche sie für die neue Landesregierung haben, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Montag oder im E-Paper.

Es sprießt und wächst in den Gemüsebeeten der Solidarischen Landwirtschaft Crowdsalat, die seit März auf dem Welter Hof in der Dülmener Bauerschaft Welte ackert. Voraussichtlich ab Ende Mai, Anfang Juni wird das siebenköpfige Team anfangen zu ernten und dann einmal wöchentlich Gemüse an diejenigen, die Ernteanteile gezeichnet haben, ausgeben.

Die Stadtverwaltung hat sich die Realisierung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h auf der Hiddingseler Straße genauer angesehen. Konkret geht es um den Bereich zwischen Lüdinghauser Straße und Wierlings Esch/Auf dem Bleck. Was dabei raus kam, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Montag oder im E-Paper.

Im Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg ging erneut ein Europatag über die Bühne. Parallel lief die Nachfeier anlässlich des 100. Geburtstags des Namensgebers der Bildungseinrichtung. Die Schüler hatten dafür eigens allerhand Aktionen, Informationen und Leckereien vor-, auf- und zubereitet.

Völlig überraschend kehrten die Hausdülmener Indiaca-Teams Mixed 45 und Frauen 45 mit dem Titel des Deutschen Meisters aus Worms zurück. Die Herren 45 von GW Hausdülmen wurden zudem sehr guter Fünfter.

Sportergebnisse:

TSG Dülmen - SC Hassel 5:1

GW Nottuln II - DJK Rödder 3:0

TSG Dülmen II - DJK Dülmen 2:5

Bor. Darup - GW Hausdülmen 3:1

Vorw. Lette - Br. Rorup 5:1

Adler Buldern - Westf. Osterwick 0:3

SF Merfeld II - SG Coesfeld 06 II 0:5

Adler Buldern II - W. Osterwick II 4:2

VfL Billerbeck II - TSG Dülmen III 0:3

Vorw. Hiddingsel - SF Merfeld III

Deutscher Meistertitel für Cameroon Collins im „HipHop-Solo Under 18 Advanced“.

Deutsche Meistertitel für den Indiaca-Senioren von GW Hausdülmen in den Kategorien Mixed 45 und Frauen 45.

Wetter:

Heute kommt es immer wieder zu Schauern und Gewittern. Bei bis zu 27 Grad herrscht schwacher Südwestwind und auch Sturmböen sind möglich.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.