Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Mit einem großen Umzug gingen die Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag des Spielmannszuges Buldern zu Ende, zudem stellte sich der Stammtisch Elektromobilität vor und 250 Partygäste tanzten in den Mai.

Ausgelassen tanzten die Dülmener am Koppelsteen in den Mai hinein.

Das müssen Sie wissen:

Beendet wurden am Wochenende jetzt die Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag des Spielmannszuges Buldern. Am Samstag startete der Umzug durch das Dorf, mit einer großen Party klang die Feier in der Nacht zum 1. Mai aus.

Bei gutem Wetter lud das Organisationsteam des Stammtisches Elektromobilität Dülmen am Samstag zu den Parkplätzen am Haus Waldfrieden ein. Dabei standen rund 30 verschiedene E-Autos und Experten in Sachen Elektromobilität für alle Interessierten zur Verfügung.

Erstmals am Koppelsteen fand in Kooperation mit Fimpeler der Tanz in den Mai statt. 250 Gäste feierten dabei zu Hits der 90er und Schlagerhits, die von DJ Dirk aufgelegt wurden.

Ein Sieg aus fünf Spielen fehlt den Bezirksliga-Fußballern der TSG Dülmen noch, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Den Grundstein dafür legten die Blau-Gelben mit einem 3:2-Erfolg über BV Rentfort. SF Merfeld gewann 3:1 gegen Disteln.

Sportergebnisse:

TSG Dülmen - BV Rentfort 3:2 SF Merfeld - Vestia Disteln 3:1 Vw. Lette - DJK Dülmen 2:1 SuS Legden - DJK Rödder 5:0 Vw. Hiddingsel - Turo Darfeld II 6:0

Wetter:

Heute nach sonnigem Beginn leicht bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen erreichen 17 bis 19 Grad und dazu weht ein schwacher Wind aus Norden.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt. Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.