Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Ein Mal in der Woche unterrichtet Gabi Kortenhorn ehrenamtlich aus der Ukraine Geflüchtete in der Grundschule in Rorup. Magda Greguletz ist Initiatorin der Hilfsaktion. Die Deutschkurse werden auch in Buldern und Hiddingsel angeboten. Mehr hierzu lesen Sie in der Montagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Nur auf den ersten Blick scheinen die Regale im Sozialkaufhaus MuM gut gefüllt: Die Nachfrage im Sozialkaufhaus ist aktuell sehr groß - größer als das Angebot. In einigen Bereichen gibt es deshalb derzeit große Lücken: Besonders Elektro-Kleingeräte, Töpfe und Besteck werden benötigt.

Lange Zeit ist es her, dass der Spielmannszug Buldern einen richtigen Auftritt hatte. Am frühen Samstagabend bat sich den Musikern aber, aus Sicht von Pastor Ferdinand Hempelmann, endlich wieder ein schönes Bild. Viele Verwandte, Freunde sowie Gäste aus nah und fern waren der Einladung zum Jubiläumskonzert in die Pankratiuskirche gefolgt.

Im Wahlkampf um die Mehrheit im nordrhein-westfälischen Landtag hat der SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty nun auch in Dülmen Halt gemacht. Kutschaty besuchte gemeinsam mit dem Landtagskandidaten André Stinka die Firma Becker Robotics auf dem Kasernengelände.

Die TSG Dülmen marschiert in der Bezirksliga 14 weiter unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft. Die Reserve der Blau-Gelben kam in der Nachspielzeit noch zum 2:2-Ausgleich im A-Liga-Derby gegen GW Hausdülmen - und das in Unterzahl.

Sportergebnisse:

Bezirksliga:

SC Hassel - Sprtfreunde Merfeld 1:1 Westfalia Gelsenkirchen - TSG Dülmen 0:7

Kreisliga A:

TSG Dülmen II - GW Hausdülmen 2:2 Brukteria Rorup - SV Gescher II 3:2 DJK Dülmen - SuS Legden 4:2 Turo Darfeld - Adler Buldern 1:0

Kreisliga B:

SG Coesfeld II - Adler Buldern II 4:1 TSG Dülmen III - Eintr. Coesfeld II 4:0 Arm. Appelhülsen - SF Merfeld II 3:0

Kreisliga C:

Borussia Darup II - Vorwärts Hiddingsel 1:4

Wetter:

Heute ist es meist sonnig bei bis zu 17 Grad. Am Nachmittag ziehen auch mal dichtere Wolken durch, Schauer bilden sich aber selten. Der Nordostwind weht mäßig.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt. Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.