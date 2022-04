Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Auf der Karthaus kehrt ein ganz besonderes Kreuz zurück in die Kirche, die Bücherei feiert einen gelungenen Neustart, und ab Mai tritt Dülmen in die Pedale: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Ein Kreuz kehrt zurück: Nach jahrelanger Abwesenheit, in der es restauriert wurde, ist ein Barock-Kreuz ist wieder in der St.-Jakobus-Kirche zu sehen - und zwar in der Sakristei. Der Corpus wurde zwischen 1600 und 1700 aus Elfenbein gefertigt. Mehr über das Kunstwerk und seine Geschichte finden Sie in der heutigen DZ.

Neustart bei der Stadtbücherei Dülmen: Am Samstag öffnete die erstmals nach der großen Renovierung. Und die Änderungen kamen bei den Besuchern gut an.

Dülmen tritt in die Pedale - und zwar drei Wochen lang im Mai. Denn am 1. Mai startet die neue Stadtradeln-Auflage. Anmeldungen dazu sind bereits möglich.

Das Metallmodell eines orangefarbenen Ford Capris, ein Standkreuz aus der Familie oder ein fast 200 Jahre altes Fliesenbild: Ungewöhnliche Fundstücke und ihre Geschichte standen im Mittelpunkt einer Veranstaltung des Heimatvereins. Den gesamten Bericht lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Montag.

Sportergebnisse:

Bezirksliga:

TSG Dülmen - SF Stuckenbusch 6:0 Sportfreunde Merfeld - Genclikspor Recklinghausen 5:1

Kreisliga A:

Brukteria Rorup - DJK Rödder 3:1 GW Nottuln II - GW Hausdülmen 6:2 Adler Buldern - Borussia Darup 0:5 TSG Dülmen II - Turo Darfeld 2:3

Kreisliga B:

Adler Buldern II - SuS Olfen II 3:1 SF Merfeld II - SW Holtwick II 5:1 BW Lavesum - TSG Dülmen III 0:7

Kreisliga C:

SV Gescher V - Vorwärts Hiddingsel 0:2

Wetter:

wartet freundliches Wetter mit viel Sonne, nachmittags ziehen etwas dichtere Wolken auf, es bleibt bei 14 bis 16 Grad aber trocken. Der Wind weht mäßig aus Südost.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute in Börnste und auf der L 600.

Der Kreuzweg ist zwischen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Bahnhof befahr.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.