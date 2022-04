Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Beatrix und Andreas Böckmann sind Unternehmer des Jahres 2021. Erstmals zeichnete die Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen ein Unternehmer-Paar aus. Die Bäckerei Böckmann verbindet Tradition und Moderne.

Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Lisa Bäther war 2021 öfter als in der Vergangenheit an Stellenbesetzungsverfahren beteiligt. Grund: die gestiegene Fluktuation im Personalbereich. Es bleibe eine herausfordernde Aufgabe für die Stadt, Mitarbeitende an sich zu binden, so Bäther.

Die Konkurrenz sei groß. Mehrfach wurde er in der Pandemie verschoben, nun gibt es erneut eine Einladung. Der frühere Vize-Kanzler Franz Müntefering kommt am 22. Juni nach Dülmen, um seinen Vortrag „Älterwerden in diesen Zeiten“ zu halten. Anmeldungen zu der Veranstaltung sind jetzt möglich.

Sportergebnisse:

BV Rentfort - SF Merfeld 0:2 (0:1) SV GE-Hessler - TSG Dülmen 0:1 (0:0) DJK Dülmen - Brukteria Rorup 4:2 (3:1) DJK Rödder - SV Gescher II 0:1 (0:1) SW Holtwick - Adler Buldern 3:2 (0:0) Bor. Darup - TSG Dülmen II 1:1 (0:1) GW Hausdülmen - Vorwärts Lette 3:0 (1:0) Union Lüdinghausen II - SF Merfeld II 3:0 (2:0) TSG Dülmen III - Arm. Appelhülsen 2:0 (1:0) SW Holtwick II - Adler Buldern II 3:3 (3:1) Vorw. Hiddingsel - TSV Ahaus II 4:1 (2:1)

Wetter:

Zunächst stark bewölkt, später regnet es ausdauernd und zum Teil schauerartig. Höchstens 7 bis 9 Grad. Der frische Südwestwind weht mit Böen von 60 bis 70 km/h.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt. Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.