Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Dülmen

Der Frühlingsmarkt lockt bei bestem Wetter viele Besucher in die Innenstadt. Starke Preisanstiege sorgen bei Energieberater und Fachfirmen für Wartelisten. Und für die DJK Dülmen und die Sportfreunde Merfeld II gab es am Wochenende Siege in den Lokalderbys.

Von Patrick Hülsheger