Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

90 Jahre wird der Spielmannszug Buldern in diesem Jahr alt. Den runden Geburtstag will der Verein mit einem Jubiläumskonzert und einem Musikfest im Pfarrgarten feiern - auch wenn Corona in den Planungen noch eine große Unbekannte ist.

„Corona ist die größte Katastrophe, die man sich für Kinder vorstellen kann.“ Das sagt die Dülmener Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Michaela Baumeister. Nicht nur festgestellt, wie sehr Kinder und Jugendliche während der Pandemie leiden. Gerade der Online-Unterrichtet belastet viele. Mehr zu dem Thema in der DZ von Montag.

Stabil auf hohem Niveau - so präsentierte sich am Wochenende die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld. Der Wert sank am Samstag leicht auf 2327,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Freitag 2356,9), ehe er am Sonntag dann wieder anstieg auf 2372,3.

Und erneut heißt es Abschied nehmen: Eine Woche nach der neuen Superintendentin Susanne Falcke verabschiedete die Evangelische Gemeinde am Sonntag Vikarin Anika Prüßing. Offiziell zum 31. März verlässt die 31-Jährige Dülmen. Gestern hielt sie ihren letzten Gottesdienst. Mehr in der heutigen DZ-Ausgabe.

Sportergebnisse:

Bezirksliga:

SG Suderwich - TSG Dülmen 0:2

Kreisliga A:

DJK Dülmen - SV Gescher II 3:1 Adler Buldern - TSG Dülmen II 0:0 Fortuna Seppenrade - Brukteria Rorup 3:1

Die übrigen Partien mit Dülmener Beteiligung wurden abgesagt.

Termine:

Ausstellung „The cast Whale Project“, 11 bis 17.30 Uhr (nur außerhalb kirchlicher Zeremonien), Kirche Heilig Kreuz.

Ausstellung „Zerstörung und Kriegsende in Dülmen“, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Alte Sparkasse.

Wetter:

Heute viel Sonne mit einigen auch dickeren Wolken und einzelnen Schauern. Bei bis zu 19 Grad kommt der Südost- bis Südwind schwach bis mäßig daher.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.