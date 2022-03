Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend an einem Bahnübergang in Dülmen. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Sendenhorst wollte den Bahnübergang kreuzen, obwohl die Halbschranken zu diesem Zeitpunkt bereits heruntergelassen waren. Als er neben der Halbschranke vorbei auf die Schienen fuhr, stieß er mit dem einfahrenden Zug zusammen, wobei der Zug entgleiste.

Emotional, offen und ehrlich, so wie alle in der Gemeinde Pfarrerin Susanne Falcke kennen, so verabschiedete sie sich am Sonntag bei einem Gottesdienst auch von der evangelischen Kirchengemeinde, um sich ihren neuen Leitungsaufgaben als Superintendentin zu stellen.

Zuversichtlich ist die Schützenbruderschaft St. Johanni, dass im Juni in Buldern wieder ein Schützenfest gefeiert werden kann. Der Vorsitzende Guido Kullick verabschiedete bei der Generalversammlung die langjährigen Vorstände Norbert Hölscher und Thomas Brunner.

Dank eines wichtigen 3:0-Erfolgs gegen Gelsenkirchen-Hessler haben die Sportfreunde Merfeld einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga 14 gemacht. Die Treffer erzielten Tim Göckener und Marc Perick. Die TSG Dülmen gewinnt in Erle durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:0.

Erfolgreicher Frühjahrsputz am Samstag in Dülmen und den Ortsteilen: Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause konnte die Stadt wieder zur gemeinschaftlichen Müllsammelaktion „Sauberes Dülmen“ aufrufen.

Sportergebnisse

SF Merfeld - SV GE-Hessler 3:0 (2:0) SpVgg. Erle - TSG Dülmen 0:1 (0:0) SV Gescher II - TSG Dülmen II 5:0 (2:0). SuS Hochmoor - Adler Buldern II 3:1 (2:0). TSG Dülmen III - W. Osterwick II 2:1 (2:0). Vw. Lette II - Vw. Hiddingsel 0:1 (0:0).

Termine:

Mahnwache gegen den Ukraine-Krieg, 18.30 Uhr Löwendenkmal.

Wetter:

Zunächst regnerisch und dicht bewölkt. Am Nachmittag freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchstwerte bei 13 oder 14 Grad, dazu schwacher Südwestwind.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.