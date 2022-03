Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

80 Teilnehmer nahmen an einer Gedenkfeier am Kriegerdenkmal der Karthaus teil, die Dümo-Entscheidung steht an, und die Stadt verschenkt Dienstag 100 Nistkästen und Insektenhotels: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie heute wissen:

Der in Hiddingsel ansässige Wohnmobil-Händler Dümo möchte sein Betriebsgelände erweitern. Auf einer Fläche von rund 11.000 Quadratmetern plant er eine Ausstellungs- und Verkaufsfläche für Reisemobile. Doch es gibt Kritik an dem Vorhaben, über das die Politik in dieser Sitzungsstaffel final entscheidet. Alles Wichtige dazu lesen Sie in der DZ von Montag.

Da die Baum- und Nistkästen-Aktionen in den vergangen Jahren erfolgreich liefen, verschenkt die Stadt Dülmen am kommenden Dienstag weitere 100 Nistkästen und Insektenhotels. Wie diese am besten aufgestellt werden sollten, dazu hat die Stadt einige Tipps parat.

80 Teilnehmer nahmen am Sonntagmittag an einer kurzen Gedenkfeier am Kriegerdenkmal der Karthaus teil. Organisiert worden war diese von den Karthäusern, unterstützt durch die Schützen Mitwick-Weddern.

Relativ stabil präsentierte sich übers Wochenende die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld. Lag der Wert am Freitag bei 1246,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, so stieg er am Samstag an auf 1269,1, ehe er am Sonntag wieder leicht nachgab auf 1232,4.

Sport-Ergebnisse:

SV Zweckel - SF Merfeld 5:3 (2:1)

TSG Dülmen II - SuS Legden 3:2 (1:1)

SW Holtwick - Br. Rorup 4:0 (1:0)

Wetter:

Heute wird es sonnig und trocken. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 10 bis 12 Grad. Dazu weht der Südostwind überwiegend schwach.

Verkehr:

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.