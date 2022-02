Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Dülmen

Dülmen. Weiter Ärger gibt es um die neue Brücke am Bahnhof, wo ein Neubau droht. Der Sturm hielt die Einsatzkräfte auf Trab und die Impfstelle öffnet am 1. März zum letzten Mal. Zudem gewannen die beiden Dülmener Fußball-Bezirksligisten deutlich. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Von Hans-Martin Stief