Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Sturmtief Nadia sorgte in Teilen von Dülmen am Samstag für Stromausfall, die Kolpingsfamilie führt am kommenden Samstag in Dülmen und Hiddingsel eine Altkleidersammlung durch und die meisten Karnevals-Veranstaltungen fallen der Corona-Pandemie zum Opfer.

Sturmtief Nadia sorgte am Samstag in mehreren Bauerschaften sowie in Rorup für Stromausfall.

Das müssen Sie wissen:

Für mehr als eine Stunde fiel am Samstag in Teilen von Welte, Mitwick und dem gesamten Ortsgebiet von Rorup der Strom aus. Durch eine heftige Böe waren gleich drei Strommasten umgeknickt worden. Hilfskräfte der Feuerwehr und der Stadtwerke waren im Einsatz, um den Schaden zu beseitigen.

Die Pandemie lässt auch in diesem Jahr keinen Platz für ausgelassene Karnevalsfeiern. So planen die Verantwortlichen in den heimischen Vereinen bereits für 2023 oder haben sich Alternativen - wie Kleidermärkte - überlegt.

Es ist wieder soweit: Die Kolpingsfamilie Dülmen führt ihre Altkleidersammlung in Dülmen am Samstag, 5. Februar durch. Ab 9 Uhr sind die Helfer unterwegs. Am gleichen Tag findet die Altkleidersammlung der Kolpingsfamilie Hiddingsel statt.

Die Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld erreichen neue Rekordwerte.

Zwei Wochen vor dem Rückrundenstart sehen die meisten Trainer der heimischen Amateur-Kicker noch viel Arbeit mit ihren Teams.

Sportergebnisse:

Testspiele: SF Merfeld - TuS Wüllen 1:2 (1:2). Eintr. Stadtlohn - Br. Rorup 3:6 (2:3). TSG Dülmen III - DJK Rödder 5:1 (0:1). SuS Olfen II - GW Hausdülmen 2:0 (1:0). Adler Buldern II - DJK Rödder 2:3 (1:2). SG Coesfeld 06 II - Brukteria Rorup 2:1 (1:1). DJK Dülmen - TSG Dülmen III 2:0 (0:0). SF Merfeld II - SV Gescher IV 2:2 (1:2). Fortuna Seppenrade III - V. Hiddingsel 0:1 (0:1). TSG Dülmen II - SC Reken II 5:0 (1:0). GW Hausdülmen - BVH Dorsten 1:5 (0:3). Vikt. Heiden - TSG Dülmen 4:1 (2:1).

Termine:

16.30 bis 20.30 Uhr, Blutspende des DRK, Kardinal-von-Galen-Schule Merfeld, Anmeldung unter www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine

Wetter:

Am Vormittag fällt heute zunächst teilweise kräftiger Regen. Gegen Mittag auch Graupel und Gewitter. Temperaturen bei 4 bis 6 Grad, dazu mäßiger West- bis Nordwestwind.

Verkehr:

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.