Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Schlüssel, Handys oder Geldbörsen: Die Dülmener haben 2021 so einiges verloren, berichtet das Fundbüro-Team. Gestiegen ist die Zahl der verlorenen Personalausweise - vielleicht eine Folge der vielen Ausweiskontrollen in der Coronazeit.

Mit „Jüdischem Leben im Münsterland“ beschäftigt sich eine Ausstellung, die im Frühsommer ins einsA kommt. Gestaltet wurden Türen, auch Dülmen hat sich beteiligt. Stadtarchivar Dr. Stefan Sudmann lobt die Zusammenarbeit mit dem einsA. Im DZ-Gespräch beschreibt er, welche großen Aufgaben 2022 noch anstehen.

Mit einer außergewöhnlichen kabarettistischen Jahresendabrechnung begeisterte am Samstagabend das Schlachtplatte-Ensemble mit Robert Gries, Dagmar Schönleber, Sebastian Rüger und Henning Schmidtke in der Aula des Schulzentrums. Coranabedingt waren etliche Pläzte frei geblieben, aber das Publikum ging umso begeisterter mit.

Drei Wochen vor dem Rückrundenstart in der Meisterschaft haben die Dülmener Fußballer am Wochenende fleißig getestet. Besonders die Bezirksligisten TSG Dülmen und SF Merfeld waren in Torlaune. Einige Teams spielten sogar zwei Spiele

Wetter:

Vormittags neblig-trüb, im Laufe des Tages sind Auflockerungen möglich. Meist trocken mit Temperaturen bis 7 Grad bei längerem Sonnenschein. Schwacher Südostwind.

Verkehr:

Wegen Glasfaser-Arbeiten gibt es Behinderungen auf der Lüdinghauser und Borkener Straße zwischen Figaro und Brokweg.

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.