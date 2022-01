Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Wie hat sich Dülmen in zwölf Monaten verändert? Seit 2015 dokumentiert die DZ die Entwicklung an zentralen Punkten, etwa am einsA oder am Bahnhof. Dieser wird 2022 besonders im Fokus stehen, denn bis November muss vieles fertig sein.



Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld über der 400er-Marke . Meldete das RKI am Freitag noch 389,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, so kletterte der Wert am Samstag auf 405,5, am Sonntag dann auf 434,5.



Am Wochenende holten die Pfadfinder in Dülmen sowie die Sportvereine in den Ortsteilen die ausrangierten Weihnachtsbäume ab. Was die Pfadfinder-Sammler dabei freute: Zwar wird hier und da immer noch etwas Deko im Baum vergessen, aber generell sind die Tannen besser abgeschmückt als früher. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.



Eigentlich sollte am heutigen Montag am Haverlandweg, im Bereich Nordlandwehr, Kanalarbeiten starten, verbunden mit halbseitigen Sperrungen in einigen Abschnitten. Doch die Arbeiten, die bis Mai dauern und den Haverlandweg herunterwandern sollen, verschieben sich coronabedingt um einige Tage, teilte die Stadt Dülmen jetzt mit.



Mahmoud Abdul-Latif wird Nottulner: Der Bulderner Fußball-Trainer zieht bald nach Nottuln und übernimmt im Sommer auch die Westfalenliga-Reserve der Grün-Weißen. Abdul-Latif freut sich nach seiner Freistellung in Seppenrade auf die Aufgabe.



Sportergebnisse (Testspiele):



Adler Buldern II - Brukteria Rorup II 3:3 (1:3).



TSG Dülmen - SG Borken 3:0 (0:0).



GW Hausdülmen - SG Coesfeld 06 II 2:2 (0:2).



Concordia Flaesheim - TSG Dülmen II 2:5 (1:2).



Teutonia Waltrop - DJK Dülmen 2:1 (0:1).



Raesfeld - SF Merfeld 1:1 (1:0).



SF Merfeld II - SV Illerhusen 2:4 (1:2).



Wetter:



Heute überwiegen die Wolken, Regen fällt aber nur noch vereinzelt etwas, nachmittags etwas Sonne bei 7 bis 9 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West bis Nordwest.



Verkehr:



Wegen Glasfaser-Arbeiten gibt es Behinderungen auf der Lüdinghauser und Borkener Straße zwischen Figaro und Brokweg.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.