Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Wegen der Verlegung eines Glasfaserkabels im Auftrag der Firma Vodafone müssen Verkehrsteilnehmende ab heute mit Behinderungen auf der Lüdinghauser und Borkener Straße rechnen. Konkret geht es um einen Bereich zwischen dem Friseur Figaro bis zur Einmündung Brokweg. Die Arbeiten werden vermutlich bis Ende Januar dauern.

Die DRK-Kita Wolkenland an der Könzgenstraße wird 25 Jahre alt. Das soll mit großen und kleinen Veranstaltungen, verteilt über das Jahr, gefeiert werden. Höhepunkt der Geburtstagsfeier in der Kindertageseinrichtung wird morgen die Enthüllung einer großen Collage sein. In ihrem Mittelpunkt steht dabei die Zahl 25. Die volle Berichterstattung lesen Sie in der Montagsausgabe der DZ.

Nicht von Haus zu Haus gingen die Sternsinger in Merfeld, sondern die Autofahrer kamen zu ihnen. An der Kirche spendeten die Sternsinger - mit Maske - den Sternsinger-Segen und sammelten auf Distanz Geld für ihre Altersgenossen in Afrika.

Klimapatin Beatrix Schulte Wien und das DIPO-Team testeten das Lasten-E-Bike der Stadt und waren zufrieden. Unternehmen, Einzelhändlern, oder Gruppen können das Lasten-E-Bike ebenfalls kostenfrei testen.

Zwei Trainingseinheiten von jeweils drei Stunden standen für die Fußballer von Brukteria Rorup auf dem Vorbereitungsplan. Einen Fußball bekamen sie dabei nicht zu sehen, stattdessen ging es um Belastbarkeit, Beweglichkeit und Dynamik.

Wetter:

Anfangs oft grau, teilweise neblig. Später setzt sich die Sonne häufiger durch. Höchstwerte zwischen 4 und 6 Grad. Der Wind weht schwach, meist aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Fröbelstraße und Halterner Straße.

Vollsperrung Gausepatt zwischen Hausnummer 67 und Koppelweg wegen Kanalarbeiten.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.