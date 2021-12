Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

So wie in Buldern kamen viele Christen in den Gotteshäusern zusammen, um coronakonform Weihnachten zu feiern. Einige Gemeinden boten Gottesdienste unter freiem Himmel an. Diese waren ebenfalls stimmungsvoll, wenn auch feucht.

Einbrecher waren über Weihnachten aktiv: Drei Anzeigen wegen Wohnungseinbruch nahm die Polizei am ersten Weihnachtsfeiertag auf. Die Diebe gelangten in die Wohnungen, indem sie Fenster und Türen aufhebelten.

Erneut beteiligten sich viel DZ-Leser an der DZ-Adventskalender-Aktion. Es wurden viele Sachspenden bei Einrichtungen und Institutionen abgegeben, aber auch ehrenamtliche Hilfe angeboten.

Während der Dart-WM schauen viele den Sport im TV. Und einige wollen danach auch selber spielen und kommen zu den Atlantis Dartern. Doch die Vereinsbindung ist schwer. Erfolge der deutschen Spieler in London könnten das ändern.

Termine:

Dülmener Winter. Eislaufen von 10 bis 19.40 Uhr. Es gilt die 2G-Rege - auch für Schüler.

Wetter:

Anfangs regnerisch, dann lockert es etwas auf. Sonnige Abschnitte sind möglich. Höchstwerte 6 bis 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südost.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.