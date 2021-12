Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

In der Mensa werden an drei Tagen rund 1600 Impfungen verteilt, die Visbecker Lichter öffnete am Wochenende, und die TSG Dülmen siegt auch im letzten Spiel vor der Winterpause deutlich: Das müssen Sie am Montag wissen.

Das müssen Sie wissen:



Groß war der Andrang am Wochenende bei der Impfaktion in der Mensa des Schulzentrums. An drei Tagen wurden hier rund 1600 Impfungen verteilt, zog die Stadt am Ende Bilanz. Und kurzfristig konnte auch dem Krankenhaus ausgeholfen werden.



Zehn Teams, ein Ziel: Am Samstagabend stand das Finale der Dülmener Stadtmeisterschaft im Lattln an. Und am Ende jubelten die Pinnchen.



Als einer von nur wenigen Weihnachtsmärkten in der Region öffneten am Wochenende die Visbecker Lichter. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es aber gleich eine ganze Reihe von Neuerungen.

Dank Sponsorenhilfe freut sich die DLRG Dülmen über ein neues Motorrettungsboot. Das ist deutlich stabiler als das Vorgängermodell, welches 25 Jahre lang im Einsatz war. Noch fehlt allerdings ein Name für die Neuanschaffung. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Montag.



Adventskalender Bürgerstiftung:



3604: 2 Karten Wildpferdefang 2022 Herzog von Croy’sche Verwaltung

2920: Topfpflanzen Blumen + Pflanzen Fimpeler

2243: 1 Edelsteinkette Tee und Steine

2419: 1 Ploddentorte Bäckerei Mensing

0572: 1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden

1051: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

1786: 1 Einkaufsgutschein HAMMER Fachmarkt

2958: 1 Gutschein BIGTIME Textildruck

3691: 1 Einrahmung Buchbinderei Frerichmann

3137: 1 Blumenstrauß Blumen Bergmann

2954: 2 Kinokarten Cinema Dülmen



Sportergebnisse:



Bezirksliga:

TSG Dülmen - SV Lippramsdorf 5:0



Kreisliga A:

Adler Buldern - Brukteria Rorup 2:0

GW Hausdülmen - Fort. Seppenrade 1:0

Bor. Darup - DJK Dülmen 3:3

SW Holtwick - DJK Rödder 3:0



Kreisliga B:

Arm. Appelhülsen - Adler Buldern II 3:1

SF Merfeld II - SW Beerlage 6:1



Kreisliga C:

Vorwärts Hiddingsel - DJK Rödder II 2:0

Termine:



Dülmener Winter, Eisbahn heute von 15 bis 19.40 Uhr geöffnet, Weihnachtsmarkt von 15 bis 19 Uhr, es gelten die 2G-Regel und eine Maskenpflicht.



Wetter:



Heute oft grau und bedeckt, gelegentlich nieselt es zunächst noch etwas. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 11 Grad. Es weht schwacher Wind aus Südwest.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.