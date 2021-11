Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Das Adventsrätsel von Bürgerschützen und Dülmener Zeitung geht in die zweite Runden. Ab dem 1. Dezember erscheint bis Heiligabend eine Dülmen-Frage in der DZ. Mitmachen kann jeder, es warten drei verschiedene Preise.

Endlich wieder Weihnachtsmarkt: Seit diesem Wochenende haben die Stände rund um die Eisbahn geöffnet - und alle Händler waren vor, sich und ihre Waren präsentieren zu können. Der Auftakt lief dabei ziemlich entspannt



Ein Dülmener wollte im Supermarkt eine Getränkedose nicht bezahlen, ging einfach aus dem Geschäft - und kam nicht weit, weil zufällig ein Polizist in Zivil vor Ort war. Jetzt wartet ein Strafverfahren.



Professor Dr. Thomas Sternberg hält den Abschlussvortrag bei der diesjährigen Vortragsreihe des Theologischen Bildungswerks. Er berichtet vorab im DZ-Interview über Erfahrungen und Eindrücke von der Synodalversammlung und über Entwicklungen in der Kirche. Sein Vortrag ist im Netz abzurufen. Das gesamte Interview lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Montag.



Am 12. Dezember tritt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn in Kraft. Wann dann welche Züge in Dülmen halten und zu welchen Zielen sie rollen, das ist dem DB-Fahrplan zu entnehmen, den die DZ in ihrer heutigen Ausgabe ganzseitig veröffentlicht.



Sportergebnisse:

TSG Dülmen - Vestia Disteln 3:0 (2:0). Tore: 1:0/2:0/3:0 Marvin Möllers (14./43., Foulelfmeter/75.).

SpVgg. Erle - SF Merfeld 0:3 (0:0). Tore: 0:1/0:2/0:3 Jan Philip Tüns (62./68./88.).

TSG Dülmen II – DJK Rödder 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Lucas Reining (2.), 0:2 Tim Peters (52.), 1:2 Kevin Engbers (60.), 1:3 Tim Peters (75.), 2:3 Kevin Engbers (86., Foulelfmeter).

Adler Buldern – DJK Dülmen 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Lasse Olbrich (10.), 1:1 Mathias Marx (17.), 2:1 Dominik Wübbelt (43.), 2:2 Noah Hypki (70.), 3:2 Leon Klasen (90.+2).



GW Nottuln II – Brukteria Rorup 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Aaron Höing (55.), 2:0 Aaron Schölling (66.).



Turo Darfeld – GW Hausdülmen 4:2 (3:0). Tore: 1:0 Julius Fliß (18.), 2:0/3:0/4:0 Carsten Daldrup (21./45./54.), 4:1/4:2 David Sondermann (82./89.).



Adler Buldern II – TSG Dülmen III 3:6 (1:2). Tore: 0:1 Amin Ramon Chaabo (6.), 1:1 Niklas Ortseifen (13.), 1:2 Amin Ramonn Chaabo (28.), 2:2 Morteza Heydari (52.), 2:3/2:4 Abdel-Rahman Allam (57./59.), 3:4 Morteza Heydari (65.), 3:5 Timo Kirchner (80.), 3:6 Abdel-Rahman Allam (83.).

SF Merfeld II – DJK Eintr. Coesfeld II 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Hennes Wautmann (64.).

Vorwärts Hiddingsel - DJK Eintracht Stadtlohn 4:2 (2:2). Vor 2182 Zuschauern in der Arena auf Schalke. Tore: 1:0, 2:0 und 4:2 Jan Roß (14., 24. und 71.), 2:1 und 2:1 Nikolaos Tzirtzilakis-Tenberge (27. und 44.), 3:2 Linus Dißeler (48.).

Termine:



Dülmener Winter, Eisbahn heute geöffnet von 15 bis 19.40 Uhr, Weihnachtsmarkt geöffnet von 15 bis 19 Uhr.



Wetter:



Heute viele Wolken mit einzelnen Regen- und Schneeregenschauern, zwischendurch länger freundlich bei 3 bis 5 Grad. Schwacher, teils mäßiger West- bis Nordwestwind.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.