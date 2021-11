Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Eine Kunstausstellung in der Bäckerei, ein Wunschbaum im Spielwarengeschäft und Reibekuchen-Duft in den Räumen einer früheren Metzgerei: In der Vorweihnachtszeit warten viele überraschende Dinge.

Das müssen Sie wissen:

Die Kolpingsfamilie Dülmen zieht um: Auf dem Weihnachtsmarkt backen sie an den Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag ihre Reibeplätzchen nicht mehr in der altehrwürdigen Reibeplätzchenbude. Sie können dafür in diesem Jahr die Räumlichkeiten der alten Metzgerei Bartels in der Marktgasse nutzen.

Maritimes in der Bäckerei: Unter dem Titel „SEE..nsucht“ zeigt der Hiddingsler Bernhard Schlafke Aquarelle und Acrylgemälde, für kurze Zeit, in den Auslagen der Bäckerei Dornhege Hiddingsel.

Kinder aus dem Frauen- und Kinderschutzhaus und andere Mädchen und Jungen Kinder aus dem Arbeitsfeld des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) dürfen sich etwas wünschen. Ab Samstag, 27. November hängen die Wunschzettel in den Räumlichkeiten von Spielwaren Greiving am Westring 22 an einem geschmückten Weihnachtsbaum aus. Dülmener können die Wünsche erfüllen.

Dicht vor der Pokalsensation standen die Bezirksliga-Fußballer der TSG Dülmen. Ein Zwei-Klassenunterschied wurde gegen GW Nottuln nie deutlich. Doch im Elfmeterschießen unterlagen die Blau-Gelben. Rorup verlor gegenFC Epe 1:5

Sportergebnisse:

Kreispokal-Viertelfinale



TSG Dülmen - GW Nottuln 5:6 n.E. (1:1)

Br. Rorup - FC Epe 1:5

Wetter:

Überwiegend sonnig, es bleibt trocken. Die höchsten Temperaturen liegen bei Sonnenschein zwischen 5 und 7 Grad, bei dichten Wolken bei 4 Grad. Kühler Nordostwind.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.