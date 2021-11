Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Mit Kranzniederlegungen an Ehren- und Mahnmalen gedachten an Volkstrauertag die Dülmener der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die zentrale Feier der Stadt fand am Ehrenmal am Charleville-Mézières-Platz in Dülmen statt.

Kreativ mit klassischem deutschen Lebkuchen - das sind im Anna-Katharinenstift ehrenamtliche Mitarbeitende und Bewohner. Aus Lebkuchen werden Gebäude des Stiftes, das sein 100-jähriges Bestehen feiert, nachgebildet, aber auch das Alltagsleben mit den Menschen, die dort leben und arbeiten.

Gabi Wallböhmer ist in ihrer Freizeit künslerisch tätig. Sie ist Autodidaktin, was es ihr ermöglicht, ganz frei zu agieren. Zum ersten Mal stellt sie ihre Arbeiten aus. Zu sehen sind sie bei Bücher Sievert.

Die TSG Dülmen hat in der Bezirksliga den nächsten Kantersieg eingefahren. Gegen den SC Hassel gab es ein 8:0. Das Derby in der A-Liga zwischen der DJK und der TSG Dülmen II endete 1:1. Adler Buldern nahm einen Punkt aus Osterwick mit.

Sportergebnisse:

Bezirksliga:



SC Hassel - TSG Dülmen 0:8 (0:4). SV Lippramsdorf - SF Merfeld 4:0 (1:0)

Kreisliga A:

DJK Rödder - GW Nottuln II 2:2 (1:0) GW Hausdülmen - Bor. Darup 2:1 (1:1) DJK Dülmen – TSG Dülmen II 1:1 (1:0) Westfalia Osterwick - Adler Buldern 3:3 (2:1) Brukteria Rorup - Vorwärts Lette 0:1 (0:1)



Kreisliga B:

TSG Dülmen III - VfL Billerbeck II 2:1 (1:1) Westfalia Osterwick II - Adler Buldern II 3:2 (2:0)



Kreisliga C:

SF Merfeld III - Vorwärts Hiddingsel 0:1 (0:1)

Wetter:

Stark bewölkt, nachmittags sind Aufhellungen möglich. Es bleibt weitgehend trocken bei maximal 7 oder 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.