Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Figurentheater hat viele Facetten, am Bahnhof wurde am Wochenende gearbeitet, und die TSG Dülmen stand erneut ohne Gegner da: Das müssen Sie am Montag wissen.

Das müssen Sie wissen:



Einiges los war am Wochenende am Dülmener Bahnhof: Während die Züge still standen, tauschte ein Unternehmen sämtliche Fenster im langen Gang aus. Und auch Abrissarbeiten standen an.



Geschichten mit viel Witz und Musik: Das bot Anne Klinge bei den Figurentheatertagen - und zwar mit ihren Füßen. 90 Minuten lang unterhielt die international gefragte Künstlerin ihr begeistertes Publikum.



Etwas nach unten ging es am Wochenende mit der Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld. Lag diese am Freitag noch bei 52,6, so sank sie am Samstag auf 51,7 und am Sonntag sogar weiter auf 40,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.



Mit einem Vortrag von Professor Dr. Thomas Söding „Partizipation in der Kirche - Biblische Konsequenzen und synodalen Konsequenzen“ wird die Vortragsreihe „Zeitenwende II“ des Theologischen Bildungswerks Dülmen in dieser Woche fortgesetzt. DZ-Redakteurin Claudia Marcy unterhielt sich vorab mit dem Referenten, der viele Jahre Mitglied der Päpstlichen Theologenkommission war, über den Synodalen Weg. Das Interview lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Montag.



Kopfschütteln bei der TSG Dülmen. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison trat der Gegner der Blau-Gelben nicht an. Trainer Manfred Wölpper hofft nun, dass sich die weiteren Gegner sportlich zeigen und den Wettkampf mit der TSG suchen.

Sportergebnisse:



Bezirksliga:

SF Merfeld - FC Marl 1:2 (1:0).



Kreisliga A:

TSG Dülmen II - Westfalia Osterwick 1:4 (0:1).

SuS Legden – Brukteria Rorup 2:0 (0:0).

SW Holtwick – GW Hausdülmen 2:3 (1:1).

Adler Buldern – Fortuna Seppenrade 4:3 (2:1).

Vorwärts Lette - DJK Rödder 1:0 (0:0).

GW Nottuln II – DJK Dülmen 4:1 (2:1).



Kreisliga B:

SF Merfeld II – BW Lavesum 1:4 (1:2).

Adler Buldern II - Fort. Seppenrade II 4:2 (3:1).

SuS Hochmoor - TSG Dülmen III 1:4 (0:1).



Wetter:



Heute scheint bei vielen Wolken zwischendurch die Sonne, später ziehen leichte Schauer durch, dazu 11 bis 12 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.