Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Am Bahnhof Buldern steht ein runder Geburtstag an, ab heute ist der Escape Room im einsA geöffnet, und die TSG Dülmen setzt ihre Siegesserie fort - allerdings kampflos: Das müssen Sie am Montag wissen.

Das müssen Sie wissen:



Zehn Jahre ist es her, dass die Eisenbahnfreunde den Alten Bahnhof Buldern übernommen haben und mit der Sanierung starteten. Ein neues Highlight ist jetzt der Museumskeller. Gefeiert wird der runde Geburtstag am nächsten Samstag.



Der Escape Room „Der Löwe von Münster“ ist am Sonntagabend im einsA eröffnet worden. Am Vortag war hier unter anderem ein möglichst realistisches Arbeitszimmer von 1941 eingerichtet worden. Begleitet wird das Projekt von einer interaktiven Ausstellung zu Kardinal von Galen. Wann noch Termine beim Escape Room frei sind, lesen Sie in der DZ von Montag.



Deutlich nach oben ging es am Wochenende mit der Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld. Dieser Wert hatte am Freitag noch bei 34,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gelegen. Am Samstag stieg er an auf 42,1, am Sonntag dann auf 45,3.



Noch wenige Tage, dann feiert die neuste Produktion der plattdeutschen Theatergruppe der Kolpingsfamilie Dülmen Premiere. Und die Akteure versprechen: Diesmal gibt es wirklich etwas mit Niveau - schließlich heißt so das neue Stück.



Eine fulminante Aufholjagd gelang den Sportfreunden Merfeld. Nach einem 0:2-Rückstand gewannen die Grün-Gelben noch mit 8:3 und beendeten so den Heimfluch. Die TSG Dülmen gewann kampflos, weil Gelsenkirchen nicht antrat. Die Gäste meldeten sich erst 90 Minuten vor dem Anpfiff, dass sie nicht kommen werden. Sehr zum Unmut von TSG-Trainer Manfred Wölpper.

Sportergebnisse:



SF Merfeld - SC Hassel 8:3 (6:2).

SV Gescher II - Br. Rorup 2:2 (0:1).

SuS Legden - DJK Dülmen 1:2 (0:0).

Adler Buldern - Turo Darfeld 1:4 (0:2).

GW Hausdülmen - TSG Dülmen II 1:1 (0:0).

SF Merfeld II - Arm. Appelhülsen 1:6 (1:1).

Adler Buldern II - SG Coesfeld 06 II 2:4 (2:2).

DJK Eintr. Coesfeld II - TSG Dülmen III 1:3 (1:0).

Vorw. Hiddingsel - Bor. Darup II 5:3 (2:2).

Termine:

9 bis 12 Uhr, Tauschfenster-Aktion am einsA, Abgabe von ausrangierten Kinderbüchern, Puzzle und Spielen, Fenster neben dem Haupteingang

Wetter:



Heute scheint zunächst die Sonne. Am Nachmittag werden die Wolken dichter, am Abend kommt Regen auf, 12 und 15 Grad. Meist schwacher Wind aus Süd bis Südwest.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.