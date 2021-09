Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Bei der Bundestagswahl bleibt die CDU in Dülmen stärkste Kraft, verliert aber Stimmen. Die Stadt Dülmen will die Anzahl der Altkleidercontainer begrenzen. Und die Fußballer der TSG Dülmen erlebten einen perfekten Sonntag. Dies müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:



Bei der Bundestagswahl bleibt die CDU in Dülmen zwar stärkste Kraft, muss aber Verluste hinnehmen. Die SPD ist mit dem Ergebnis zufrieden, ebenso die FDP. Die Grünen hätten sich im Bund mehr erwünscht, die Linken sind enttäuscht.



Die Stadt Dülmen will die Anzahl der Altkleidercontainer begrenzen. Dafür soll die Politik einem Konzept zustimmen, was der Bauausschuss bereits gemacht hat. Die alten Standorte haben jedoch Bestandsschutz. Mehr dazu in der DZ von Montag.



Kunst in Dülmen entdecken? Das ist ab sofort bei einem neuen Rundgang möglich, der etwa mit Hilfe einer App abgelaufen werden kann. Dabei warten vier Stationen mit ganz unterschiedlichen Kunstwerken.



Ein wenig nach unten ging es am Wochenende für den Inzidenzwert im Kreis Coesfeld. Dieser lag am Sonntag bei 32,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Samstag hatte der Wert noch 36,7 betragen, am Freitag 40,8.



Die TSG Dülmen ließ es wieder knallen. Gegen Suderwich gab es erneut sieben Treffer zu bejubeln. Überhaupt war es ein guter Sonntag für die Blau-Gelben. Reserve und Drittvertretung feierten Derbysiege gegen Buldern und Merfeld.

Sportergebnisse:



Bezirksliga

TSG Dülmen - SG Suderwich 7:1

SF Merfeld - SF Stuckenbusch 1:3



Kreisliga A

TSG Dülmen II - Adler Buldern 2:1

Brukteria Rorup - Fortuna Seppenrade 4:1

SV Gescher II - DJK Dülmen 2:4

DJK Rödder - W. Osterwick 0:2

Kreisliga B

SF Merfeld II - TSG Dülmen III 0:4

VfL Billerbeck II - Adler Buldern II 2:1 Kreisliga C

SuS Hochmoor II - Vorwärts Hiddingsel 2:0



Wetter:



Der Tag startet mit einer trockenen Mischung aus Sonne und Wolken, später ziehen Schauer auf, 21 bis 22 Grad. Mäßiger oder böig auflebender Südwest- bis Westwind.



Verkehr:



Letter Straße in Rorup: Ab heute Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lette aufgrund der Sanierung des Radweges. Die Fahrtrichtung von Lette in Richtung Rorup wird über die K 44 und die L 580 umgeleitet.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.