Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Gut 1200 Besucher erlebten bei der Dülmener Kulturnacht ein kreatives Spektakel der besonderen Art. Wegen der Corona-Pandemie stand das zweitägige Kulturfest lange auf der Kippe, am Ende gab es nur Gewinner.



Für sie gehört der bewusste Umgang mit Ressourcen zum Alltag, sie machen sich durch ihr persönliches Verhalten stark für den Klimaschutz - und zeigen nun ihr Gesicht auf Plakaten, um auch andere zum Mitmachen zu motivieren: die sechs Dülmener Klimapatinnen und -paten. Sie wurden am Samstag vorgestellt.

Sportergebnisse:

TSG Dülmen - SpVgg. Erle 7:0 (3:0)



SV Ge-Hessler - SF Merfeld 3:4

Adler Buldern – GW Nottuln II 0:0.

GW Hausdülmen – Brukteria Rorup 2:2 (1:1)

TSG Dülmen II - SV Gescher II 1:0 (0:0).

Westf. Osterwick - DJK Dülmen 3:1 (1:1).

Adler Buldern II – SuS Hochmoor 0:3 (0:0).

VfL Billerbeck II – SF Merfeld II 0:0.

W. Osterwick II - TSG Dülmen III abgebr.

Vw. Hiddingsel - Vorw. Lette II 3:0 (1:0).



Termine:



15 bis 18 Uhr, Impfmobil des Kreises bei der Elting GmbH, Wierlings Esch 1

Wetter:

Nach Hochnebelauflösung stellenweise sonnig. Weitgehend trocken bei Werten zwischen 15 Grad und 18 Grad. Mäßiger Wind aus Ost bis Nordost.



Verkehr:



Heute startet die Sanierung des Radweges an der Letter Straße. Dazu wird der Abschnitt zwischen Hauptstraße in Rorup und Abzweig K 44 (Welter Straße) für Radfahrer gesperrt.



Bahnhofs-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.