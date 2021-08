Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Dülmen.

Die Nieströter Schützen beleben die Tradition des Lambertisingens - auch in Coronazeiten - , um die Nachbarschaft zu stärken. DZ-Leser diskutieren in Briefen an die Redaktion über Fahrradstraßen in Dülmen. Die Biathlon-Tour stand noch unter dem Einfluss von Corona.

Von Claudia Marcy