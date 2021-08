Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Zwei Jahre ohne Schützenfest mussten die Merfelder aushalten. Durch die gelockerten Corona-Regeln war es nun aber möglich, zum Biergarten in den Von-Galen-Park einzuladen. So fand wenigstens der irgendwie Frühschoppen statt.



Das Programmheft der Familienbildungsstätte ist Geschichte. Ab sofort ist der komplette Kursplan nur noch online einsehbar. Aber das FBS-Team hat sich etwas einfallen lassen für alle, die trotzdem nicht ganz auf Papier verzichten möchten: In regelmäßigen Abständen wird es Flyer mit Themen-Schwerpunkten geben.

Die DJK Rödder und die TSG Dülmen haben das Achtelfinale des Fußball-Kreispokals erreicht. Rödder gewann nach 0:2-Rückstand mit 4:2 gegen SW Holtwick. Die TSG schoss den A-Ligisten Vorwärts Lette mit 10:1 aus dem Wettbewerb.



Wetter:



Der Montag bliebt weitestgehend trocken, ab und zu zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad. Der Wind weht mäßig aus Nord bis Nordost.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.