Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Rockfangs kamen nach langer Zeit beim "Dülmener Sommer" endlich wieder auf ihre Kosten. "Still Collins" spielten Stücke von Genesis, Peter Gabriel und natürlich Phil Collins. Auf Abwege geriet dagegen eine Katze und mit ihr ein Pkw, der in einem Graben landete.

"Jesus He Knows Me": Bei diesem Hit von Phil Collins ging Tributeband-Sänger Sven Komp in die Knie-

Das müssen Sie wissen:

"That's All", "Home by the Sea", "Sledge Hammer" - Fans von Genesis, Phil Collins und Peter Gabriel kamen beim Konzert der Tributeband "Still Collins" voll auf ihre Kosten. Ein kurzes Gewitter während des Vorprogramms konnte die Stimmung nicht trüben.

Zum Tag der Selbsthilfe machte der Truck der NRW-Selbsthilfe-Tour am Samstag Station in Dülmen. Organisatorisch unterstützt durch Dülmen Marketing fand auf dem Overbergparkplatz eine vierstündige Informationsveranstaltung unter dem Motto „Nimm dein Leben in die Hand“ statt. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Eine Katze verirrte sich in den Straßenverkehr und sorgte dafür, dass der Pkw einer 20-Jährigen in den Graben fuhr. Die Frau blieb unverletzt, das Tier ebenso. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Passend zum200. Geburtstag von Sebastian Kneipp wurde derKneippgarten an der Nordlandwehr am Samstag eingeweiht. Über 100 Interessierte hatten sich zu der Veranstaltung gemeldet.

Sportergebnisse

TuS Ascheberg II - Vorwärts Hiddingsel 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Dominik Lücke (3.), 1:1 Andre Hanke (55.), 1:2 Florian Walterbusch (87.), 2:2 Bastian Hanke (90.)

Reken III - Adler Buldern II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Christoph Niebert (32.), 1:1 Oliver Rabe (54.)

ASC Schöppingen - Grün-Weiß Hausdülmen 4:0 (2:0). Tore: 1:0 und 4:0 Sven Leuermann (37. und 75.), 2:0 Noah Kuchinke (37.), 3:0 Rafael Figueiredo (60.)

SW Beerlage - TSG Dülmen II 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Bastian Louis Bruns (73.), 0:2 Lars Prawitz (83.), 0:3 Sven Müller (90.+1)

Wetter:

Zunächst Sonne und Wolken, bis zum Mittag leichte Schauer möglich. Am Abend auch Gewitter. Höchstwerte bei 21 Grad. Mäßiger bis böiger Südwestwind.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.