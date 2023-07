Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Ein Abschlusskonzert in Dülmen-Mitte, ein Hunderennen in Rorup und ein Züchtererfolg in Münster: Das Wochenende bot Unterschiedliches.

Pokale gab es beim Hunderennen am Wochenende in Rorup für die schnellsten Vierbeiner.

Das müssen Sie wissen:

Mit Claudia Swist kann sich die Leuster Schützenfamilie zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre über eine Regentin freuen. Sie war übrigens nicht die einzige Anwärterin auf den Thron.

Aus der Zucht von Christiane und Prof. Dr. Wilhelm Benning aus Dülmen wechselte ein Hengstfohlen bei der Fohlenauktion auf der Westfalen-Woche des Westfälischen Pferdestammbuchs für 40.000 Euro den Besitzer.

Der Regen zum Abschluss des Dülmener Sommers konnte die Besucher nicht schrecken. Beim Konzert auf dem Marktplatz wurde mitgesungen, einige tanzten.

Der Verein für Deutsche Schäferhunde in Rorup feiert Jubiläum und lud dazu Vierbeiner samt Herrchen und Frauchen ein. Beim Hunderennen konnten die Vierbeiner zeigen, was in ihnen steckt.

Beim durchaus wehrhaften B-Ligisten Gronau haben sich die Landesliga-Kicker der TSG Dülmen mit 6:0 durchgesetzt und so den Weg in die zweite Runde des Kreispokals gefunden. Andrej Sachabutdinov ebnete mit zwei Treffern den Weg. Ebenfalls in die zweite Runde zogen ein: SF Merfeld und Vorwärts Hiddingsel.

Sportergebnisse:

Kreispokal, erste Runde: FC Turo Gronau - TSG Dülmen 0:6

Vorw. Hiddingsel - BW Lavesum 3:0

DJK Dülmen - SV Heek 1:4

Fortuna Seppenrade - Brukt. Rorup 4:1

DJK Rödder - GW Nottuln 0:2

Adler Buldern - SW Holtwick 1:3

RW Nienborg - SF Merfeld 1:2

Termine:

Dialog ohne Worte, Kunstausstellung mit Arbeiten des Bildhauers Hans-Jürgen Vorsatz in der Kirche Heilig Kreuz, täglich geöffnet 8 bis 18 Uhr. Ab 19 Uhr Finissage mit Musik und Lyrik.

Verkauf von Händler-Tickets für den Kinderflohmarkt, 17 bis 19 Uhr, Neue Spinnerei

Sport im Park, PowerOut, DJK Rödder, 18 Uhr im Schlosspark

Wetter:

Stark bewölkt mit zum Teil lang anhaltendem Regen. Kurze sonnige Abschnitte sind möglich. Höchsttemperaturen 19 bis 21 Grad. Mäßiger, zum Teil böiger Südwestwind.

Verkehr:

Dülmen-Nord: In Fahrtrichtung Wuppertal ist die Abfahrt gesperrt, ebenso die Auffahrt von der B 474 in Richtung Wuppertal. Sperrung des Dernekämper Höhenweges wegen Sanierungsarbeiten.