Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Dülmen. Der Kinderflohmarkt am Mittwoch ist unverzichtbarer Bestandteil im Sommerferienkalender, die Politik rüstet sich für die Kommunalwahl 2020 und mehr Menschen als früher beantragen einen kleinen Waffenschein.

Das sollten Sie wissen:

Heute ist Flohmarkt-Mittwoch! Was das heißt? Dass die Innenstadt den Dülmener Kindern gehört. Sie verkaufen in der Fußgängerzone alles, was ihnen im Kinderzimmer entbehrlich erscheint. Die DZ gibt Erwachsenen Tipps für einen Innenstadtbesuch.

Noch hüten sich die Ratsfraktionen, ihre Bürgermeisterkandidaten öffentlich preiszugeben, aber hinter den Kulissen ist das Rennen um die Chefposition im Rathaus längst entbrannt. Als erste Fraktion wird die CDU ihre(n) Kandidaten am kommenden Dienstag ihren Mitgliedern vorstellen.Die SPD ist noch nicht ganz so weit.

Die Nachfrage nach kleinen Waffenscheinen zum Führen von Schreckschuss-, Gas- und Signalwaffen ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Im Jahr 2010 waren es noch 955, die die Polizei Coesfeld ausstellte. Aktuelle Zahlen von August 2019 zeigen einen deutlichen Anstieg: „Bereits über 2000 kleine Waffenscheine sind im Kreis Coesfeld dieses Jahr schon erteilt worden“, so Rainer Kröger, Sachgebietsleiter für Waffenangelegenheiten und Recht der Polizei des Kreises Coesfeld.

Eine Fußballschule mit fünf erfahrenen Trainern gastiert noch bis zum Donnerstag am Wido bei Vorwärts Hiddingsel. 50 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren lernen die Tricks von den Profis.

Termine:

Wetter:

Zunächst sonnig, später ziehen Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 23 Grad und weiterhin weht nur eine leichte Brise.

Verkehr: