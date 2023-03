Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die DZ blickt am Weltfrauentag auf die Lage in Dülmen, mit einem neuen Angebot soll es nach Wunsch der Verwaltung schneller vom Bahnhof in die Innenstadt gehen und gegen Cheruskia Laggenbeck kamen die TT-Herren von Jugend 70 Merfeld nur zu einem 8:8: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Heute ist Weltfrauentag. Frauenrechte und die Benachteiligungen von Frauen in Deutschland sowie weltweit stehen dann im Mittelpunkt. Aber wie sieht es in Dülmen aus? Wie sind hier Frauen repräsentiert, sei es in Politik, Verwaltung, Schulen oder Aufsichtsräten? Die DZ hat zum Weltfrauentag die Zahlen zusammengetragen. Und eines ist klar: In mehr als einem Bereich gibt es noch ziemlichen Nachholbedarf. Den Bericht lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch oder im E-Paper.

Ein gläsernes Tetraeder erhebt sich seit dem Sommer über den Fundamenten des Kellers Pins zwischen der Kirche St. Viktor und dem Familienzentrum St.-Anna-Kita im einsA. Derzeit wird der Bereich um das Bodenfenster gepflastert. Der Kellerabgang, der nicht unter Glas liegt, soll mit einer Betonumrandung versehen und zunächst mit einer Luke verschlossen werden. Anschließend werden Entlüftung und Beleuchtung installiert.

Von Münster nach Dülmen dauert es mit dem Zug gerade mal 22 Minuten. Wer aber weiter zum Marktplatz will, am Bahnhof kein Rad oder ein anderes Fahrzeug hat, muss fast die gleiche Zeit für den Fußweg einplanen. Das soll sich nach dem Willen der Stadtverwaltung ändern. Sie möchte ein neues System einführen.

Die Zahlen sind erschreckend: 90 Radfahrer verunglückten im vergangenen Jahr bei Unfällen in Dülmen, ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Polizei will deshalb den Zweirad-Verkehr deshalb stärker in den Fokus nehmen. Aus Sicht des ADFC wird es nicht leicht sein, eine Trendwende herbeizuführen. Was der ADFC sagt, lesen Sie im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Am Samstag sind Jung und Alt zur Aktion „Sauberes Dülmen“ eingeladen. Die Teilnehmenden sammeln achtlos weggeworfenen Müll ein. Die DZ hat nun eine Übersicht über die Treffpunkte in den verschiedenen Ortsteilen erstellt.

Gegen Cheruskia Laggenbeck kamen die TT-Herren von Jugend 70 Merfeld nur zu einem 8:8. Aus den verbleibenden Spielen müssen laut Kapitän Frank Verbeet noch fünf Punkte für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde geholt werden.

Termine:

17.30 Uhr, Demo zum Weltfrauentag, Start Overbergplatz, Abschluss Marktplatz

Wetter:

Heute kann es zwischendurch immer wieder schneien, dazwischen Auflockerungen und etwas Sonne, bis 4 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost.

Verkehr:

Sanierung Dernekämper Höhenwegen: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße.