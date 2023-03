Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Busfahrer aufgepasst: Ab dem heutigen Mittwoch halten die Busse am Dülmener Bahnhof an einer neuen Stelle. Nämlich auf dem neuen Vorplatz, wo die Busschleife jetzt in Betrieb geht.

Wer sich ab heute in Dülmen auf Corona testen lassen möchte, der muss zum Selbsttest greifen. Denn mit dem Auslaufen der Testverordnung am 28. Februar stellen die letzten drei Teststellen in Dülmen den Betrieb ein. Mehr lesen Sie im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Rund zwei Jahre hängen an der Straße „Am Luchtkamp“ selbst gebastelte Warnschilder. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Denn die Stadt Dülmen forderte die Anwohner zum Abhängen der Schilder auf - und gewährte ihnen nach Angaben von Anwohner Michael Lenz eine Woche Zeit dafür.

Die Interessensgemeinschaft Baumallee Hülstener Straße gab im Nachgang der Verhandlung am Verwaltungsgericht Münster nun ein Statement ab. Ihrer Ansicht nach war „das Urteil mehr als eindeutig mit seinen Hinweisen auf gravierende Fehler des Kreises im Abwägungsprozess und in der fehlenden Prüfung von alternativen Trassen.“

Die Straßen.NRW Regionalniederlassung Münsterland saniert voraussichtlich ab Mitte April die L580 zwischen Billerbeck und Rorup. Zunächst sind die Radfahrer betroffen, anschließend die Autofahrer. Die Arbeiten sollen Mitte August abgeschlossen sein.

Als sein E-Bike gestohlen wurde, schaltete Markus Suppa sein Handy ein - denn er hatte im Fahrrad einen Ortungschip verbaut. Über eine App konnte er verfolgen, wie das Rad sich auf den Weg in den Kosovo machte. Die Daten gab er an Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Und wie die damit umgingen, ärgert den Dülmener. Die gesamte Geschichte lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Nach einem 9:2-Erfolg gegen die TSG Dülmen bleibt Brukteria Rorup in der Tischtennis-Bezirksklasse weiter ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Am kommenden, spielfreien Wochenende kann man entspannt auf das Verfolgerduell schauen.

Termine:

19 Uhr, Lesung „Verschickungskind“ von Udo Evers, im Anschluss Austausch mit Autor und Experten, Alte Sparkasse, Eintritt frei

Wetter:

Nach einem kalten Start scheint bei nahezu wolkenlosem Himmel den ganzen Tag über die Sonne, bis 8 Grad. Besonders tagsüber weht mäßiger, böiger Wind aus Nordosten.