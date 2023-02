Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Neue Halt am Bahnhof und eine Allee vor Gericht

Dülmen

Die Kreispolizei hat die Kriminalitätsstatistik für 2022 vorgestellt, Busse können ab dem 1. März am Bahnhofsvorplatz halten, und vor dem Verwaltungsgericht in Münster geht es heute um die Allee an der Hülstener Straße: Das müssen Sie heute wissen.

Von Tatjana Thüner