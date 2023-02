Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Bildhauer Hans-Jürgen Vorsatz hat die beschädigte Skulptur wieder zusammengesetzt, Heimatfreund Horst Legler hat wichtige Ereignisse aus 1923, 1973 und 2022 zusammengefasst und das Partnerschaftskomitee bietet eine Reise nach Charleville-Mézières an: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Zusammenfügen, was zusammengehört: Der Bildhauer Hans-Jürgen Vorsatz hat die Skulptur, die von Unbekannten beschädigt wurde, wieder zusammengesetzt. Die fünf Marmorstücke und zwei Eisenketten bilden nun wieder eine Einheit.

Heimatfreund Horst Legler hat wichtige Ereignisse der Jahre 1923, 1973 und 2022 zusammengefasst. Viele, viele Stunden Arbeit stecken in seinen Chroniken. Welche besonderen Ereignisse, aber auch Kuriositäten im Januar und Februar vor 100, 50 und einem Jahr geschah, ist auf einer ganzen DZ-Seite nachzulesen. Und zwar im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Eine Wochenend-Busreise zum internationalen Marionetten-Festival in Charleville-Mézières bietet das Partnerschaftskomitee Dülmen e.V. in Kooperation mit der Reiselounge Dülmen vom 15. bis 17. September an.

Mit einem neuen Chorleiter und neuen Vorstandsteam startet der Chor Cantiamo in ein neues Gesangsjahr. Bereits seit August 2022 finden die Proben des Chores unter der Leitung von Stella Ottinger und Christoph Falley wieder regelmäßig statt. Bei der ersten Generalversammlung nach der coronabedingten zweijährigen Pause wurde darüber hinaus ein neuer Vorstand gewählt.

Auf dem Friedhof von St. Georg Hiddingsel soll es künftig neue Bestattungsformen geben. So hat der Kirchenvorstand der Gemeinde kürzlich eine neue Friedhofsordnung sowie eine neue Friedhofsgebührenordnung beschlossen. Diese werden nun zu Genehmigung an das Bistum Münster geschickt. Gibt es von dort grünes Licht, sollen die neuen Ordnungen veröffentlich werden.

Mathias Küster übernimmt im Sommer als Spielertrainer den A-Ligisten Brukteria Rorup. Für den 33-Jährigen, aktuell beim Bezirksligisten Sportfreunde Merfeld aktiv, ist es die erste Trainerstation. Die Vorfreude auf seine neue Aufgabe ist groß.

Wetter:

Heute gibt es reichlich Sonne. Bis zu neun Stunden Sonne sind bei bis zu 7 Grad möglich. Der Morgen startet jedoch noch recht frostig. Der Südostwind weht weiter schwach.

Verkehr:

Aufgrund einer Rohrleitungssanierung im Bereich des Geh- und Radweg an der B474 zwischen Seppenrade und Dülmen muss der Geh- und Radweg auf einer Länge von fünf Metern gesperrt werden. Ein Notweg wird auf der Fahrbahn eingerichtet.