Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Agentur für Arbeit meldet einen deutlichen Anstieg bei den Arbeitslosen, die Feuerwehr berichtet von so vielen Einsätzen wie noch nie in einem Jahr und im Frühjahr startet die Kinder-Uni: Das müssen Sie heute wissen.

Deutlicher Anstieg bei den Arbeitslosen und so viele Feuerwehr-Einsätze wie noch nie

Das müssen Sie wissen:

Einen deutlichen Anstieg bei der Arbeitslosen meldete jetzt die Agentur für Arbeit - und zwar nicht nur in Dülmen. Allerdings sehen die Experten eine ganze Reihe von Gründen dafür.

So viele Einsätze wie noch nie gab es 2022 für die Feuerwehr Dülmen. Im DZ-Interview zieht nun die Wehrführung Roland Strotmann, Hubert Sommer und Daniel Niehues Bilanz und erläutert, warum immer mehr Leute den Notruf wählen.

Mit zwei spannenden Vorträgen über Griechen, Römer und den Mond startet nach einer coronabedingten Pause die Kinder-Uni im Frühjahr wieder. Freuen dürfen sich die Kinder auf die beiden Forscher Dr. Helge Nieswandt und Prof. Dr. Harald Hiesinger, die in Dülmen noch in bester Erinnerung sind.

Mit 14 Jahren in eingetreten, mit 17 Jahren Offizier geworden, über Jahrzehnte aktiv im Verein mitgearbeitet und seit nunmehr 60 Jahren Mitglied. Für diese Laufbahn wurde bei der Mitgliederversammlung des Schützenvereins Pluggendorf General a. D. Ewald Ahrens zum Ehrenmitglied ernannt.

Am Dienstag fand der Wochenmarkt wieder auf dem Marktplatz statt. Am Freitag laden die Marktbeschicker mit besonderen Angeboten ein.

Es wird gebaut in Hiddingsel - und zwar an mehr als einer Stelle. Das wurde deutlich, als es bei der Versammlung der Dorfgemeinschaft „Bürger für Bürger“ um aktuelle Projekte im Ortsteil ging.

Nach drei Jahren Zwangspause können die Karthaus Kicker endlich wieder ihren Budenzauber ausrichten. Am 4. März treffen sich Mannschaften aus Meschede, Lippstadt und Marburg in der Mehrzweckhalle in Buldern zum Fußballturnier.

Wetter:

Heute überwiegen die Wolken und es kommt zu teils kräftigen Schauern. Bei bis zu 8 Grad weht der Westwind mit stürmischen Böen bis zu 85 km/h.