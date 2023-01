Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Stadt hat in der Letterhausstraße zusätzliche Wohncontainer aufgestellt, das Kasernen-Gelände erwacht aus dem Dornröschenschlaf und die Wasserfreunde Dülmen traten beim 24-Stunden-Schwimmen in Coesfeld an: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die Stadt bereitet sich auf die Zuweisung weiterer Geflüchteten vor. Deshalb hat sie an der Letterhausstraße zusätzliche Wohncontainer aufgestellt. Die Schaffung von neuem Wohnraum ist derzeit jedoch nicht einfach.

In der Nacht zu Montag hatte der Brand im Wohngebiet an der Bergflagge die Einsatzkräfte rund eine Stunde lang auf Trab gehalten. Und weil die Mülltonnen-Stellplätze der Bergflagge videoüberwacht sind, kann Thonen, Geschäftsführer der Bergflagge GbR, das Geschehen fast auf die Sekunde genau nachvollziehen. Was genau geschehen ist, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch oder im E-Paper.

Nach fünf Jahren Pause gibt es in diesem Jahr wieder ein Oktoberfest in Buldern. Der Kartenvorverkauf findet im April statt.

Dornröschenschlaf. Das ist wohl der passende Ausdruck, um den Zustand der vier früheren Unterkunftsgebäude auf dem Kasernen-Gelände zu beschreiben. Aber das fast vergessene Dasein der vier Gebäude dürfte bald wohl vorbei sein - und der Streit beginnen. Die Hintergründe lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch oder im E-Paper.

Mit einer großen Mannschaft starteten die Wasserfreunde Dülmen beim 24-Stunden-Schwimmen in Coesfeld. Drei Mannschaften sowie vier Einzelschwimmer sprangen ins Wasser und kamen mit schweren Armen wieder raus

Wetter:

Abseits von Nebel scheint neben dünnen Wolken häufig die Sonne, dazu 2 Grad bei wolkigem Himmel und 4 Grad mit mehr Sonne. Der Wind weht schwach aus Südwest.