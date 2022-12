Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Der Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen wird zu einem immer größer werdenden Problem, die Kirchen werden wieder beheizt und die Dienststellen der Stadtverwaltung bleiben zwischen den Feiertagen geschlossen: Das müssen Sie heute wissen.

In den Kirchen wird es wieder warm

Die Kirchen in Dülmen werden nun wieder beheizt.

Das müssen Sie wissen:

Die Außentemperaturen sinken deutlich, dafür wird es in Dülmens Kirchen wieder wärmer. Nachdem die Pfarrgemeinden in den vergangenen Wochen aufs Heizen verzichtet haben, werden die Anlagen nun wieder angestellt - in allen Gemeinden.

Der Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen wird zu einem immer größer werdenden Problem. Im DZ-Interview beschreibt Jugenddezernent Christoph Noelke Ursachen für die Probleme, nennt Lösungsstrategien. Dabei müssen viele Akteure zusammenspielen. Eine nur kommunale Aufgabe könne es nicht sein. Das Interview lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch oder im E-Paper.

Zwischen den Feiertagen bleiben alle Dienststellen der Stadtverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen. Ab dem 2. Januar ist die Verwaltung wieder regulär geöffnet. In Notfällen ist die Verwaltung zwischen den Feiertagen per Mail oder Telefon zu erreichen.

Einen seltsamen Namen hat die junge Künstlerin Nina Musholt für ihre Ausstellung gewählt: „Pareidolie“. Ein Blick ins Lexikon klärt schnell auf. So wird das Phänomen bezeichnet, in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter und vertraute Wesen oder Gegenstände zu erkennen. Damit ist der Kern der Ausstellung beschrieben: Traumhafte Malereien, Zeichnungen und Fotografien, oft abstrakt und rätselhaft.

Im Sommer verlässt Marvin Möllers nach dann drei Jahren die Landesliga-Fußballer der TSG Dülmen. Der spielende Co-Trainer möchte den nächsten Schritt machen und Cheftrainer werden. Das geht bei den Blau-Gelben aktuell nicht.

Adventskalender Bürgerstiftung:

4326: 1 Feuerschale Ahrens Elektroanlagen GmbH

1955: 1 Ploddentorte Bäckerei Mensing

4322: 1 Gutschein Bioladen Urban

4984: 1 Gutschein Bontrup’s Hofladen

2962: 2 Gutscheine Cinema Dülmen

357: 1 Gutschein düb Freizeitbad

5327: 1 Grohe-Handbrause Fa. Elting GmbH

1594: 1 Gutschein König Raumdesign

799: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

2022: 1 Gutschein Salon Bissing

1965: 1 Gutschein SKRIBO Bürgel Bürobedarf

1137: 1 Essen für 2 Pers. Spargelhof Austerschulte

2432: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

Termine:

Dülmener Winter: 15 bis 19.40 Uhr Eislaufen für alle, 17 Uhr Öffnung Dülmener Adventskalender.

Wetter:

Heute vielfach bewölkt, es bleibt aber weitgehend trocken bei minus 1 bis plus 2 Grad. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.