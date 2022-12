Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Dülmener Kindergärten melden einen hohen Krankenstand, in der Overbergstraße gibt es Behinderungen und die Stadt plant eine Verkehrsuntersuchung: Das müssen Sie heute wissen.

In der Overbergstraße gibt es Behinderungen durch Bauarbeiten

Im Zuge der Umgestaltung in eine Fahrradstraße finden auf der Overbergstraße auch Kanalsanierungen statt. Bis zum Frühjahr soll alles fertig sein.

Das müssen Sie wissen:

Einen hohen Krankenstand melden die Kindergärten in Dülmen. Und das betrifft sowohl Kinder als auch Erzieher. Grippale Infekte sowie Magen-Darm Erkrankungen machen die Runde. Teils wären nur noch die Hälfte der Kinder in der Kita. Alles rund ums Thema lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch oder im E-Paper.

Wer die Overbergstraße derzeit aus der Stadtmitte Richtung Hasselweg befahren will, muss mit Behinderungen durch Bauarbeiten rechnen - bis hin zur Sperrung. Die Stadt lässt die Straße zur Fahrradstraße umgestalten. Nicht alle Anwohner sind mit dem Baufortschritt zufrieden.

24 Kinder, 24 Geschenkideen und eine gemütliche Bastelveranstaltung in der Neuen Spinnerei: Die Adventskalender-Tauschaktion für Kinder und Jugendliche war ein voller Erfolg.

Die Stadt plant eine Verkehrsuntersuchung. In einem ersten Schritt finden am Donnerstag, 8. Dezember, in der Innenstadt Verkehrszählungen statt. Mithilfe einer Videokamera werden dabei alle Verkehrsarten erfasst.

Kreative Messfeiern rund um Weihnachten bietet auch in diesem Jahr die Gemeinde Heilig Kreuz. Unter anderem sind Hirtengänge sowie eine offene Kirche geplant.

Nach einem Jahr haben die A-Liga-Fußballerinnen von GW Hausdülmen wieder eine Niederlage kassiert. Wieder gegen Epe. „Wir haben Geschenke verteilt“, sagt Thomas Langen, der vor der Pause damit die Tabellenführung verloren hat.

Adventskalender Bürgerstiftung:

888: 1 Gutschein An‘ Koppel Steen

5022: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

5463: 1 Weihnachtsbaum Baumschule Reckmann

4178: 1 Insektenhotel + 1 Nistkasten

1805: 2 Gutscheine Cinema Dülmen

3886: 1 Gutschein düb Freizeitbad

4355: 1 Grohe-Handbrause Fa. Elting GmbH

2141: 1 Gutschein König Raumdesign

5500: 1 x Personal Training Mrs. Sporty Club Dülmen

2309: 1 Gutschein Running Soccer Store

1173: 3 x Gratistraining tri-dent® aktiv-Studio

1466: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

4225: 1 Gutschein ZAP!

Termine:

Dülmener Winter: 15 bis 19.40 Uhr: Eislaufen, 17 Uhr Kläppchenöffnung Adventskalender.

Wetter:

Anfangs dichte Wolken und stellenweise Regen. Im Tagesverlauf lockern die Wolken auf, Schauer bleiben aber möglich. Vier bis fünf Grad. Der Wind weht mäßig aus West.

Verkehr:

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.