Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 14 Monaten hat das Amtsgericht einen 30-jährigen Dülmener verurteilt. Dass die Strafe nicht - wie von der Verteidigung gefordert - zur Bewährung ausgesetzt wird, begründete Amtsrichter Dr. Marc Büning damit, dass das Gericht „keine positive Sozialprognose feststellen kann“.

Dülmener aufgepasst: Der Verkauf der neuen Edition der Dülmener Geschenkebox ist am Mittwoch, 8. November, gestartet - und die Anzahl ist wie immer limitiert. 700 Boxen der Winter Edition Nummer zwei werden zum Verkauf angeboten. Danach ist Schluss.

48 Stunden lang war sie auf der Flucht, bis sie in Deutschland angekommen ist. Einige schlaflose Nächte liegen hinter ihr, bis sie Dülmen erreichte. „Im Nachhinein wundere ich mich, wie ich so viel Kraft hatte, um das zu schaffen“, übersetzt die Dolmetscherin der Ukrainerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, im Interview mit der Dülmener Zeitung. Was sie sonst noch zu erzählen hat, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch oder im E-Paper.

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Frau am 31. Oktober im Schlosspark sucht die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter. Der Verdächtige ist nach Zeugenaussage circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und etwa 18 bis 25 Jahre alt.

Über die Zukunft der Musikschulen in Dülmen und Haltern am See geht es in der heutigen Sitzung des Musikschulausschusses. Konkret haben die Ausschussmitglieder über die Kooperationsvereinbarung zwischen beiden Schulen abzustimmen. Zum 1. Januar werden diese sich wieder trennen und selbstständig werden.

Den Ereignissen der Reichspogromnacht 1938 in Dülmen gedenken auch in diesem Jahr wieder Mitglieder verschiedener Parteien und Organisationen. Es sind auch alle Dülmener eingeladen dazuzukommen.

Einen 9:0-Kantersieg gab es für die Fußballerinnen von GW Hausdülmen im Kreisliga-Derby gegen Adler Buldern. Und mit dem Ergebnis waren die Adler-Damen noch gut bedient. Der Sieg hätte durchaus zweistellig ausfallen können.

Termine:

17.30 Uhr, Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht, alter jüdischer Friedhof am Lüdinghauser Tor

Wetter:

Heute viele dichte Wolken, jedoch ist es weitgehend trocken, nachmittags etwas Sonne bei 14 oder 15 Grad. Mäßiger Südwestwind mit starken Böen.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.